| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

《謠言終結站》晚上喝牛奶、吃薑無害健康

2017-02-27

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「晚上喝牛奶會使肝火旺盛，不利於人體夜間排毒」，而且「夜晚吃薑也有害健康」。對此，中醫師澄清純屬謠言，強調牛奶屬於平性偏涼，並非燥熱的食物；至於薑，則是燥熱體質不建議食用老薑，否則恐熱上加熱，引發不適症狀。但不論是牛奶或薑均無夜晚食用較不佳的說法。

中華經絡美容醫學會名譽理事長、中醫師吳明珠表示，不像麻油雞、大蒜雞、薑母鴨等食物，牛奶屬於平性偏涼，並非燥熱的食物，因此沒有助熱的效果，不會使人肝火旺盛、越喝越口乾舌燥。牛奶富含營養成分，酪蛋白更可能有益於助眠，並沒有說夜間就不適合飲用，但若是對於牛奶過敏，或是腹瀉等腸胃不適的情況，則不建議食用。

董氏基金會營養師尤宣文說明，牛奶除了提供優質蛋白質，是構成身體骨骼、牙齒、肌肉等主要原料外，也含鈣豐富，且因為有多種營養素可協同促進鈣吸收，因此在人體的吸收利用率佳，並有乳糖促進鈣質從腸道吸收，強化腸道有益菌生長。

除了牛奶外，網路也流傳古人云：「早上吃薑，勝過吃參湯；晚上吃薑，等於吃砒霜」，也就是早上吃薑有益，晚上吃薑則有害，並說明薑本來屬熱，會讓人上火，勞命傷身，所以不宜吃；不過，吳明珠指出，時代不同，現代人經常食用冰品、冷飲，體質與古代人早已大不相同，不能相提並論。

吳明珠解釋，薑可分為嫩薑、生薑與老薑，適時食用可以祛寒，其中，老薑因為薑辣素較高，味道較嗆，可能引發的身體熱度也較高，若是手腳容易冰冷的人適合吃；但若是經常有口乾舌燥、便秘、長痘痘等症狀的人，可能屬於燥熱體質，若是再補充老薑，恐怕會使相關症狀更惡化，因此普遍不建議食用，並非僅限於晚上。不過，嫩薑、生薑相對溫和，則相對無禁忌，普遍老少咸宜。

廣告
  • ▲中醫師表示，晚上喝牛奶並不會造成肝火旺盛。（記者林惠琴攝）

    ▲中醫師表示，晚上喝牛奶並不會造成肝火旺盛。（記者林惠琴攝）

  • ▲中醫師澄清，網路流傳「晚上吃薑有害健康」並非事實。 （記者林惠琴攝）

    ▲中醫師澄清，網路流傳「晚上吃薑有害健康」並非事實。 （記者林惠琴攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
暖呼呼✧芋頭排骨湯
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：《謠言終結站》晚上喝牛奶、吃薑無害健康


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.