《謠言終結站》晚上喝牛奶、吃薑無害健康
2017-02-27
記者林惠琴／台北報導
網路流傳「晚上喝牛奶會使肝火旺盛，不利於人體夜間排毒」，而且「夜晚吃薑也有害健康」。對此，中醫師澄清純屬謠言，強調牛奶屬於平性偏涼，並非燥熱的食物；至於薑，則是燥熱體質不建議食用老薑，否則恐熱上加熱，引發不適症狀。但不論是牛奶或薑均無夜晚食用較不佳的說法。
中華經絡美容醫學會名譽理事長、中醫師吳明珠表示，不像麻油雞、大蒜雞、薑母鴨等食物，牛奶屬於平性偏涼，並非燥熱的食物，因此沒有助熱的效果，不會使人肝火旺盛、越喝越口乾舌燥。牛奶富含營養成分，酪蛋白更可能有益於助眠，並沒有說夜間就不適合飲用，但若是對於牛奶過敏，或是腹瀉等腸胃不適的情況，則不建議食用。
董氏基金會營養師尤宣文說明，牛奶除了提供優質蛋白質，是構成身體骨骼、牙齒、肌肉等主要原料外，也含鈣豐富，且因為有多種營養素可協同促進鈣吸收，因此在人體的吸收利用率佳，並有乳糖促進鈣質從腸道吸收，強化腸道有益菌生長。
除了牛奶外，網路也流傳古人云：「早上吃薑，勝過吃參湯；晚上吃薑，等於吃砒霜」，也就是早上吃薑有益，晚上吃薑則有害，並說明薑本來屬熱，會讓人上火，勞命傷身，所以不宜吃；不過，吳明珠指出，時代不同，現代人經常食用冰品、冷飲，體質與古代人早已大不相同，不能相提並論。
吳明珠解釋，薑可分為嫩薑、生薑與老薑，適時食用可以祛寒，其中，老薑因為薑辣素較高，味道較嗆，可能引發的身體熱度也較高，若是手腳容易冰冷的人適合吃；但若是經常有口乾舌燥、便秘、長痘痘等症狀的人，可能屬於燥熱體質，若是再補充老薑，恐怕會使相關症狀更惡化，因此普遍不建議食用，並非僅限於晚上。不過，嫩薑、生薑相對溫和，則相對無禁忌，普遍老少咸宜。
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