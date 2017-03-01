| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷春訓初登板戰大都會 1局飆K無失分
 首頁 > 生活

《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險

2017-03-01

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。

記者林彥彤／台北報導

不少人習慣使用沐浴乳洗澡，不過卻有謠言指出，「使用沐浴乳恐增加致癌風險」，對此，專家表示，目前並沒有研究證實「沐浴乳會比肥皂更容易致癌」，此項說法純屬謠言。

馬偕醫院血液腫瘤科主任張義芳表示，目前並沒有相關研究證實，沐浴乳會比肥皂更容易導致癌症；只是清潔用品最好選用成分愈簡單愈好。

台灣癌症基金會執行總監馬吟津指出，沐浴乳通常會添加防腐劑和界面活性劑，不過市售的沐浴乳都經過食藥署檢驗，因此所含劑量應該都非常低，不至於傷害身體或增加致癌風險。

雙和醫院皮膚科主任李婉若說，「沐浴乳會致癌」一說是謠言，臨床上也很少看到有人因為使用沐浴乳而產生嚴重過敏的現象，倒是有許多民眾因使用鹼性程度太高的肥皂、洗澡水溫太高或是泡澡泡太久等，導致皮膚過度清潔，而出現乾燥、發癢等症狀。

林口長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈建議，因為皮膚需要油脂，但大部分人的身體都不會特別髒，對於本身皮膚缺少油脂的洗腎病人，簡單用清水清洗就可，一般民眾則最好選擇天然成分的清潔用品，沐浴乳使用量以10元硬幣大小為佳，塗抹重點部位如腋下、腳底就好，並避免選擇過香的產品即可。

廣告
  • 專家指出，沐浴乳並不會增加致癌風險。（記者林彥彤攝）

    專家指出，沐浴乳並不會增加致癌風險。（記者林彥彤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.