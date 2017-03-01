《謠言終結站》用沐浴乳洗澡 不會增加致癌風險
2017-03-01
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。
記者林彥彤／台北報導
不少人習慣使用沐浴乳洗澡，不過卻有謠言指出，「使用沐浴乳恐增加致癌風險」，對此，專家表示，目前並沒有研究證實「沐浴乳會比肥皂更容易致癌」，此項說法純屬謠言。
馬偕醫院血液腫瘤科主任張義芳表示，目前並沒有相關研究證實，沐浴乳會比肥皂更容易導致癌症；只是清潔用品最好選用成分愈簡單愈好。
台灣癌症基金會執行總監馬吟津指出，沐浴乳通常會添加防腐劑和界面活性劑，不過市售的沐浴乳都經過食藥署檢驗，因此所含劑量應該都非常低，不至於傷害身體或增加致癌風險。
雙和醫院皮膚科主任李婉若說，「沐浴乳會致癌」一說是謠言，臨床上也很少看到有人因為使用沐浴乳而產生嚴重過敏的現象，倒是有許多民眾因使用鹼性程度太高的肥皂、洗澡水溫太高或是泡澡泡太久等，導致皮膚過度清潔，而出現乾燥、發癢等症狀。
林口長庚毒物實驗室團隊資深護理師譚敦慈建議，因為皮膚需要油脂，但大部分人的身體都不會特別髒，對於本身皮膚缺少油脂的洗腎病人，簡單用清水清洗就可，一般民眾則最好選擇天然成分的清潔用品，沐浴乳使用量以10元硬幣大小為佳，塗抹重點部位如腋下、腳底就好，並避免選擇過香的產品即可。
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