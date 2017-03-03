《謠言終結站》小蘇打粉去粉刺? 醫斥︰洗馬桶的拿來洗臉
前言：
網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。
記者蔡淑媛／台中報導
網路流傳「便宜去黑頭粉刺妙方」，其作法為「以食用級小蘇打粉以1：10加水比例混合，敷貼鼻頭及臉上」。據稱，這樣做「能夠酸鹼中和，溶解頑固粉刺」。但醫師駁斥指出，這根本是把洗馬桶的清潔劑拿來洗臉，太過刺激而且無效。
值得注意的是，醫師提醒，或許能清除掉表面開口粉刺，但毛孔裡的粉刺仍完好，還會破壞正常皮膚，造成乾澀、脫皮、紅疹，甚至變敏感性肌膚或細菌感染。
中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如指出，粉刺生成是皮膚代謝，角質脫落不完全，堆積在毛孔裡，而小蘇打為碳酸氫鈉，為弱鹼性，但皮膚是弱酸性。想要用小蘇打粉加水去溶解粉刺，是不可能的，就算學理上說得通，但也僅止於表面粉刺，對於去除深層或閉鎖性粉刺則完全無效，等於沒用。
台中榮總皮膚科醫師阮昭奎說，化學式中，酸鹼中和是產生水和熱能，小蘇打粉加水可能溶解表面粉刺，但太強烈了，反而會破壞正常皮膚的屏障，使用幾次後，皮膚就會變成敏感性肌膚；賴柏如也說，這會造成皮膚蛋白質變質，也無法保水，易起紅疹，反而變成花花臉。
究竟角質代謝不正常、皮脂分泌過多，容易有粉刺困擾者該怎麼做？賴柏如強調，臉部清潔、卸妝一定要做好，除了生活作息正常、多運動加強新陳代謝，也可購買市面含水楊酸A酸、杜鵑花酸的清潔產品，因其通過政府法令，在一定濃度下，安全又具親脂性可進到毛孔溶解角質；阮昭奎說，選擇弱酸性洗面乳也能溶解毛孔外角質。
至於手指或青春棒擠粉刺，不注意可能感染變痘痘，至於妙鼻貼、深層海泥等方法，賴柏如認為，只能暫時清除或效果有限，如果真的對於粉刺不斷生成很困擾，可請皮膚科醫師找出原因或開藥加強代謝。
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