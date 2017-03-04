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「馬拉松」跑者 賽後別忘補充水分

2017-03-04

記者劉婉君／台南報導

近年來路跑、馬拉松受歡迎，甚至有民眾特地到國外參賽，奇美醫學中心急診醫學部緊急醫療系統科主任郭炳讓提醒民眾，比賽當天的氣溫與溼度都可能會影響配速，造成體力過度消耗，馬拉松過程中要注意補充水分、鹽分，賽後也要有適度休息及補充水分。

20多歲的王姓醫師去年參加21公里半程馬拉松，在抵達終點前卻突然倒下，經附近的奇美醫學中心及救護站人員急救，並以AED電擊一次後恢復心跳及呼吸，逐漸恢復意識，轉送附近的急救責任醫院後，復原良好。

郭炳讓說，路跑賽事中，最容易出現突發狀況的通常都是看起來年輕力壯、自覺體力好、平常不太運動剛開始挑戰4K甚至21K的跑者，常見狀況為中暑、嚴重脫水。

他提醒，一般馬拉松選手會依照自己平時的實力調整配速，但當天的氣溫及溼度都有可能會影響體力消耗，比賽若有配速員陪跑，選手可以多加利用。而上下坡時尤其是賽程後半段，可能會因軟腳導致跌倒，因此遇到上下坡要注意調整速度。

主辦單位都會在馬拉松路途中設置水站，郭炳讓也提醒選手，即使覺得不渴，也要注意補充水分及鹽分，避免過度流汗造成熱衰竭，易有抽筋等症狀。

剛跑完馬拉松也容易有腳踝腫脹、身體擦傷或因肌肉過度使用引起的橫紋肌溶解症、血尿（深棕色的尿液）等運動傷害，若能適度休息、適量補充水分，多可以在2、3天內逐漸痊癒。

奇美醫學中心中醫部主治醫師王瑜婷表示，跑者拉傷或抽筋，也可以中醫遠端的理筋、穴位按摩及適當的傷科手法緩解疼痛。若是活動後的肌肉痠痛，則可應用適當的推拿手法減緩疼痛，或適度按摩陽陵穴、承山穴、然谷穴等，回家後也可用溫熱水泡腳約10分鐘左右。

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  • 跑馬拉松時，遇上下坡，尤其後半段，選手若配速不當，容易因軟腳跌倒受傷，要小心。 （記者劉婉君翻攝）

    跑馬拉松時，遇上下坡，尤其後半段，選手若配速不當，容易因軟腳跌倒受傷，要小心。 （記者劉婉君翻攝）

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