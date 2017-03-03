新知》救肝自己來 APP助肝病患者監控病情
2017-03-03 19:35
〔記者陳冠備／彰化報導〕爸爸，吃藥沒？為能隨時掌握肝病患者病情，衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典主導開發「救肝心」APP，只要輸入就醫帳號和密碼，就能隨時掌握自己最新及歷次的肝指數等化驗數據，並提供飲食、服藥等監控功能及保肝等知識，讓醫院及子女可以24小時守護家人健康。
陳詩典指出，病患在門診所言常是回憶式的片斷訊息，有此APP後，醫療團隊可據此獲得較全面的病患情況，研判病情，而且檢驗數據輸入系統之後，個別病患即可以在APP中看到自己最新及歷次的抽血、尿液、糞便等檢驗數據，原本可能要下週才回診看報告，可提前知道，節省來回交通時間。
陳詩典說，這個監控系統希望由肝病團隊、病患及家人共同合作，若病人端能完全配合，將讓醫師更能掌握病情，提高治癒率，即使是嚴重的肝硬化患者，也能延緩病情惡化及減少發生肝昏迷，沒有住一起的病患子女也可透過此軟體，提醒父母飲食與用藥，增強互動，也對家人健康更清楚。
陳詩典也說，「救肝心」APP由彰化醫院肝病團隊和雲林科大資訊系合作，今年開始啟用，未來運作順暢，將可推廣到糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病等須嚴格監控病情的患者身上。
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