「保養腎臟」 生活作息正常 別信偏方

2017-03-04

文／王舒民

50歲的黃大哥因中醫師把脈說他「腎虛」，所以求診時表明要檢驗腎功能。

檢查後發現他的腎功能完全正常，也沒有蛋白尿。其實中醫的「腎虛」是指腎氣不足，並非西醫的「腎臟」，他也問了腎臟該如何保養？到底要如何做，才能讓腎功能長長久久？

慢性腎臟病的患者每次回診都很害怕抽血報告會顯示退步，因此到處尋找偏方。其實只要生活作息正常，飲食遵照低蛋白、低鹽飲食，大多能維持穩定的腎功能。

◎一般來說，保養腎臟可以分成3個層面︰

●清淡飲食︰腎臟負責蛋白質的代謝，也是排水的器官，所以攝取過多的蛋白質或是太鹹的飲食都會增加腎臟的負擔。

蛋白質包括：魚、肉、蛋、奶、豆等5大類食物。低蛋白飲食則是每天蛋白質攝取量為一般正常人的4/5，切忌不可不吃蛋白質，以免營養不良。

至於水果類的話，唯一不能吃的只有「楊桃」，對於慢性腎臟病的人來說，楊桃會產生神經毒性，服用後，恐怕會有昏迷或致死的風險。

其他水果可以吃，但也不能吃太多，因為很多水果含有鉀離子（柑橘、木瓜、香蕉等），恐有高血鉀的風險。

假使鉀離子控制不佳，甚至連青菜也要燙過後再料理；至於湯底（火鍋湯或菜湯）當然不可喝太多。

●避免偏方︰曾經聽過患者為了不洗腎嘗試過的偏方，包括：半年內生吞了100多隻的壁虎，或是喝癩蛤蟆的尿等，結果他們都在3個月內，進入透析治療（洗腎）。

有時候老年人因為關節痛所吃的成藥裡含有消炎止痛藥，長期服用對腎臟也有可能會產生不可逆的傷害。

●控制慢性疾病︰有些慢性病會使腎臟病惡化，例如糖尿病、高血壓、高血脂、尿酸及蛋白尿等，所以將這些疾病控制好，才不致影響腎功能的惡化。腎臟病的病人有時候需服用很多種口服藥就是因為這個緣故。

如果能將正確的觀念應用在日常生活上，腎功能自然可以保持在最佳狀況，那麼也就不需要再額外的「多餘」保養了！

（作者為台中舒民診所院長）