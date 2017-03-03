罕病》潘慧如戲說沒子宮？ 婦科名醫：不符醫學邏輯

2017-03-03 20:38

〔即時新聞／綜合報導〕藝人潘慧如在新劇《十女》中飾演因被強暴就醫，才發現是天生沒子宮的女性，她昨在出席首映會時指自己能懂罹患「MRKH氏症候群」的藝人小嫻的痛，不過婦產科名醫鄭丞傑今發文質疑劇情不符醫學邏輯。

鄭丞傑今在臉書分享潘慧如發言的相關新聞並指出，先天子宮發育不全的病患通常陰道也發育不全，多數人完全沒有陰道，部分人也只有深度1、2公分的陰道，因此從學理上來說，被強暴就醫才發現是天生沒子宮，不符醫學邏輯。

鄭丞傑在接受《蘋果日報》訪問時則表示，雖然潘慧如關心小嫻友情感人，但學理上來說卻是另一回事，針對部分戲劇出現不符醫學邏輯的情節，鄭丞傑則表示「有些事還是得多做功課。」

鄭丞傑也針對MRKH氏症候群提到，若以MRKH氏症候群每1萬人就約有1例盛行率來推估，台灣1年約新增1萬名女嬰，相當於一年約會新增10位患者。

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