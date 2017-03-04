健康充電站─中醫養生講座

2017-03-04

台北市中醫師公會3月5日下午2時至5時，在台北市立聯合醫院中醫院區會議廳（台北市昆明街100號7樓）舉辦「全方位中醫藥養生健康講座」。

由詠生中醫診所院長吳建東主講「中醫養生抗衰老」、國興中醫診所院長方志男主講「類風濕關節炎與僵直性脊椎炎」。

洽詢電話為（02）2314-3456。