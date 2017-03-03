每日看電視2小時 兒童肥胖風險增
記者林惠琴／台北報導
兒童看電視時間長短，竟然與體型有關係！
最新一期《台灣公共衛生雜誌》發表一篇研究指出，學齡前兒童每日看電視時間大於2小時者的肥胖風險是看電視時間少於1小時者近2倍，建議家長要管控孩童每日使用3C產品的時間，以不超過2小時為宜。
參與研究的台北醫學大學醫學系麻醉學科副教授廖建彰表示，研究團隊在2015至2016年，針對全台各地共54家幼兒園的2至6歲學齡前兒童進行問卷調查，問卷內容包含研究對象的基本資料與生活型態。再進一步探討台灣學齡前兒童觀賞電視時間的相關因素及其對肥胖的影響。
研究結果發現，全部3492名學齡前兒童的肥胖盛行率為12.6%、每日看電視時間平均為92.7分鐘，而每日看電視時間大於2小時者，肥胖風險是看電視時間少於1小時者近2倍，且每增加30分鐘，肥胖風險也會再提高1成，由此推論，學齡前兒童的電視觀賞時間與肥胖有關。
久坐不動零食又吃個不停
廖建彰說，學齡前兒童看電視時，容易久坐不動，並且經常會搭配零食吃個不停，甚至連三餐也一樣坐在電視機前，造成消耗熱量減少、攝取熱量卻增加，因此肥胖就找上門。
此外，若長時間將焦點放在電視上，也會導致從事運動或其他戶外活動的時間縮短，反而不利於均衡發展。
廖建彰也提及，不少孩童會在睡覺前持續看電視，不只影響入睡，也可能因為內容驚悚而導致夜晚做惡夢、睡眠品質下降，進而連帶影響生長發育。
不過，現在「3C保母」幾乎無所不在，廖建彰說，去年已完成一份新的後續研究，就是針對學齡前兒童除了電視外，還有使用電腦、平板、手機的時間進行調查，再探討對於健康的影響，初步發現孩童的入迷程度更深，更需要憂心，其他資料則尚在彙整中。
廖建彰強調，美國兒科醫學會建議，兒童每日看電視不宜超過2小時，他個人則認為，應該是電視、電腦、平板、手機等3C產品的使用時間，加起來以2小時為限較佳。
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標題：每日看電視2小時 兒童肥胖風險增
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