超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤

2017-03-03

記者湯世名／彰化報導

叫他「超級減肥王」！

26歲男子彭翊盛，體重最重時達190公斤，被醫師列為「病態性超級超級肥胖」，BMI值高達69，身體健康發出警訊，求職時也因外型肥胖而碰壁。

前年他接受胃內水球加上腹腔鏡胃縮小等減重手術，至今共鏟肉71公斤，等於一個正常人的體重，相當驚人，不但讓他找回自信的外表，更擁有健康穩定的生活！

目前體重為119公斤的彭翊盛說，以前他都要吃2個便當才會覺得飽，國中3年級體重就破百公斤；大學時去吃到飽餐廳，食量為別人的2、3倍，他在190公斤最胖的時候，根本不敢去量腰圍有幾吋，直到研究所畢業後求職四處碰壁，才驚覺不減肥不行了！

在家人支持下，他到彰化基督教醫院體重管理中心減重，先後進行胃內水球加上腹腔鏡胃縮小等手術，1年半後成功鏟肉71公斤。

彭男成功減重，他的母親也開心說，以前擔心兒子出現呼吸中止症會有生命危險，現在連三層肚子都平了，腰圍大約剩下40吋，往健康之路邁出一大步。

彰基體重管理中心醫師曹連誠指出，彭男最胖時BMI值高達69，是正常值18.5到24的3倍以上，BMI值每增加5個單位，死亡風險就增加30%，而彭男血壓一度達179/122毫米汞柱，糖化血色素也達7.1%（正常值為4%至6%），成功減重後，目前血壓、糖化血色素等都恢復正常。

彭翊盛昨天現身說法時，還當場來一段熱舞。他說，現在超級有自信，動作也靈活許多，工作正常穩定，一個便當可能要分兩餐才吃得完，希望未來可以讓體重再降到70幾公斤。