超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤
2017-03-03
記者湯世名／彰化報導
叫他「超級減肥王」！
26歲男子彭翊盛，體重最重時達190公斤，被醫師列為「病態性超級超級肥胖」，BMI值高達69，身體健康發出警訊，求職時也因外型肥胖而碰壁。
前年他接受胃內水球加上腹腔鏡胃縮小等減重手術，至今共鏟肉71公斤，等於一個正常人的體重，相當驚人，不但讓他找回自信的外表，更擁有健康穩定的生活！
目前體重為119公斤的彭翊盛說，以前他都要吃2個便當才會覺得飽，國中3年級體重就破百公斤；大學時去吃到飽餐廳，食量為別人的2、3倍，他在190公斤最胖的時候，根本不敢去量腰圍有幾吋，直到研究所畢業後求職四處碰壁，才驚覺不減肥不行了！
在家人支持下，他到彰化基督教醫院體重管理中心減重，先後進行胃內水球加上腹腔鏡胃縮小等手術，1年半後成功鏟肉71公斤。
彭男成功減重，他的母親也開心說，以前擔心兒子出現呼吸中止症會有生命危險，現在連三層肚子都平了，腰圍大約剩下40吋，往健康之路邁出一大步。
彰基體重管理中心醫師曹連誠指出，彭男最胖時BMI值高達69，是正常值18.5到24的3倍以上，BMI值每增加5個單位，死亡風險就增加30%，而彭男血壓一度達179/122毫米汞柱，糖化血色素也達7.1%（正常值為4%至6%），成功減重後，目前血壓、糖化血色素等都恢復正常。
彭翊盛昨天現身說法時，還當場來一段熱舞。他說，現在超級有自信，動作也靈活許多，工作正常穩定，一個便當可能要分兩餐才吃得完，希望未來可以讓體重再降到70幾公斤。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 竹東公道五路 故障路燈未修
- 漲勢停歇 歐股持平
- 桃市長：捷運陸續推動 綠線今年動工
- 俄干預大選證據 白宮被要求保留
- 新日光轉型 後年在港上市
- 光豐箭筍節辦桌 促銷每桌2500元
- 貿聯供應特斯拉 今年擴產2～3成
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- Oculus VR裝置降價搶市
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Perng urges US to remove NT dollar from watch list
- 織女星計畫 研製新一代戰機引擎
- 立委選區重劃推算 高屏各減1席 南市竹縣各增1席
- 日國際食品展 陳菊領軍8縣市首長行銷
- 安麗盃的故事／美女有哀愁 何心如不想當花瓶
- 「約定駕駛人」車險打折賣 恐下架
- 全球IDC市占率 敦泰要搶過半
- 9農會理監事改選 潭子林淑茵翻盤
- 竹市焚化爐歲修 竹縣垃圾逾半沒去處
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 《2017秋冬男裝週》2
- 這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
- 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒
- 《高級訂製服的公主們》Dior
- 民間業者火葬 依寵物體重計價
- 自由廣場》教育交流 一中亂流
- 比國恐攻將滿周年 警逮捕載瓦斯桶司機
- 大王第一次就上手 藤浪很驚訝
- 亞運高球金牌 俞俊安赴美奪首冠
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- 樂天挺薩德 中國網民揪團砸店
- 自由廣場》國家機器的腐敗角落
- 議員妻車遭拖吊 警：依SOP執行
- 凌凌小河岸終場不寂寞
- 3/2 威力彩頭獎連5摃
- 亞洲新灣區 擬引進無人駕駛車
- 《新北》13老舊橋樑補強 耐震力升級
- 丹尼伯恩創紀錄 演奏四季只花12分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：超級減肥王！ 190公斤1年半鏟肉71公斤
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分