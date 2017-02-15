125公斤少年半年激瘦50公斤 變身高帥型男
梁男做胃縮小手術，加上飲食控食和運動，從125公斤減重54公斤，成為71公斤的型男。（記者蔡淑媛攝）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲的梁姓少年從國中青春期猛吃開始發胖，一路胖到125公斤，愛吃燒烤、雞排、珍奶，三餐食量是一般人的2倍以上，長期嚴重肥胖引發三高疾病，必須天天吃藥和注射胰島素控制血壓和血糖，也因過胖自卑罹患憂鬱症，去年4月做胃縮小手術、配合飲食控制和運動，現在身高180公分的他、瘦成71公斤高帥陽光男孩，所有疾病也都不藥而癒。
梁男嚴重肥胖又罹患代謝慢性病，體力超差，一動就氣喘吁吁，影響工作，中國醫藥大學附設醫院減重外科主任李旻憲為他進行胃縮小手術，利用腹腔鏡胃縮小手術將胃袖狀部分切除，僅保留1/4的胃約100c.c.，以限制食量及減少飢餓感達到減重目標，之後會撐大到350c.c.，但飲食也要戒吃油炸、高熱量食物，否則一樣會復胖。
梁男手術後少量多餐，原本不吃蔬菜也開始多吃蔬果，並增加運動量，打籃球、慢跑，半年減重50公斤，至今仍維持每天運動3、4次的習慣，變身陽光型男，也重新工作、準備復學、想交女友，他開心說終於活得像年輕人了，活得自信又健康。
李旻憲說，至今已為1500名嚴重肥胖、達到手術標準的民眾做胃縮小或胃繞道減重，有8成能達到理想體重，目前胃縮小減重手術有健保部分給付，條件為18至55歲、BMI ≧35、接受6個月內科治療無效、無主要精神疾病或濫用藥物者。
減重外科醫師鄭妤書也說，過年期間民眾平均肥胖3公斤，難以少吃多運動，可嘗試多吃原形食物，避免吃加工品，最多1天可減少5百大卡熱量飲食，持續2週就能減重1公斤。
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