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125kg憂鬱少年 縮胃狂瘦54kg變型男
2017-02-16
記者蔡淑媛／台中報導
18歲的梁姓少年從國中開始食量大，一路胖到125公斤，引發「三高」（高血糖、高血脂和高血壓），必須天天吃藥和注射胰島素控制病情。
他也因為肥胖而自卑，罹患憂鬱症，因此去年4月接受胃縮小手術、並配合飲食控制，再加上打籃球、慢跑，如今身高180公分的他已瘦成71公斤的高帥陽光男孩，所有疾病都不藥而癒。
梁男表示，他在國中時，除了三餐吃燒烤食物、炸雞排，且冰奶不離手，食量是一般人的2倍，胃也撐大2倍，以致BMI高達38.6，屬於嚴重肥胖，當時只要一動就氣喘吁吁，行動受限。
中國醫藥大學附設醫院減重外科主任李旻憲為他進行胃縮小手術，利用腹腔鏡胃縮小手術，切除部分胃袖狀，僅保留1/4的胃，容量約100CC，以限制食量及減少飢餓感，來達到減重目標，同時也戒吃油炸、高熱量食物。
梁男手術後少量多餐、多吃蔬果，並增加運動量，半年多減重54公斤，至今仍維持每天運動3、4次的習慣，如今可以工作，也準備復學、交女友。
昨天他開心說：「終於活得像年輕人了，活得自信又健康。」
李旻憲說，胃縮小減重手術有健保部分給付，條件為18至55歲、BMI ≧35、接受6個月內科治療無效、無主要精神疾病或濫用藥物者。
減重外科醫師鄭妤書也說，過年期間民眾平均肥胖3公斤，嘗試多吃原形食物，避免吃加工品，最多1天可減少500大卡的熱量，持續2週就能減重1公斤。
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