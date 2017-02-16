| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 生活

125kg憂鬱少年 縮胃狂瘦54kg變型男

2017-02-16

記者蔡淑媛／台中報導

18歲的梁姓少年從國中開始食量大，一路胖到125公斤，引發「三高」（高血糖、高血脂和高血壓），必須天天吃藥和注射胰島素控制病情。

他也因為肥胖而自卑，罹患憂鬱症，因此去年4月接受胃縮小手術、並配合飲食控制，再加上打籃球、慢跑，如今身高180公分的他已瘦成71公斤的高帥陽光男孩，所有疾病都不藥而癒。

梁男表示，他在國中時，除了三餐吃燒烤食物、炸雞排，且冰奶不離手，食量是一般人的2倍，胃也撐大2倍，以致BMI高達38.6，屬於嚴重肥胖，當時只要一動就氣喘吁吁，行動受限。

中國醫藥大學附設醫院減重外科主任李旻憲為他進行胃縮小手術，利用腹腔鏡胃縮小手術，切除部分胃袖狀，僅保留1/4的胃，容量約100CC，以限制食量及減少飢餓感，來達到減重目標，同時也戒吃油炸、高熱量食物。

梁男手術後少量多餐、多吃蔬果，並增加運動量，半年多減重54公斤，至今仍維持每天運動3、4次的習慣，如今可以工作，也準備復學、交女友。

昨天他開心說：「終於活得像年輕人了，活得自信又健康。」

李旻憲說，胃縮小減重手術有健保部分給付，條件為18至55歲、BMI ≧35、接受6個月內科治療無效、無主要精神疾病或濫用藥物者。

減重外科醫師鄭妤書也說，過年期間民眾平均肥胖3公斤，嘗試多吃原形食物，避免吃加工品，最多1天可減少500大卡的熱量，持續2週就能減重1公斤。

廣告
  • 梁男從125公斤減重54公斤，成為71公斤的型男。（記者蔡淑媛攝）

    梁男從125公斤減重54公斤，成為71公斤的型男。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：125kg憂鬱少年 縮胃狂瘦54kg變型男


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.