毒害》腐蝕臭液恐造成皮膚潰爛 荔枝椿象碰不得

2017-03-03 09:41

〔記者李立法／屏東報導〕開春後是荔枝椿象活躍季節，這種經常出現在荔枝、龍眼或欒樹等無患子科植物的臭屁蟲，受到驚擾時，會噴濺出具腐蝕性的臭液，若沾到皮膚或眼睛，會造成傷口潰爛，如灼傷般相當疼痛，民眾見到牠，少碰為妙。

高雄區農業改良場表示，荔枝椿象俗稱臭屁蟲或臭椿象，生活史包括卵、若蟲及成蟲等3個時期，春天成蟲開始活動於荔枝、龍眼枝梢或花穗上吸食危害果樹，並陸續交尾產卵，族群密度高時，會造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮，甚至枯死，嚴重影響荔枝、龍眼等果樹產量與品質。

此外，荔枝椿象體色豔麗，常有民眾放在手中把玩，結果被牠噴濺的腐蝕性臭液灼傷，造成皮膚潰爛，疼痛難當，農改場提醒民眾千萬別招惹牠。