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連假最後1天 北返最好提早上路

2017-02-28

228連假昨邁入第三天，國道車流量約為平日1.3倍。國五早上10點開始湧現北上車流，從雪隧南口開始最長回堵約6.5公里，隧道內平均車速約30至50公里，回堵狀況到午夜12點才解除。

高公局說，228連假北部天氣濕冷，一日遊旅客減少，國五整體路況已經比預期順暢。今天是228連假最後一天，預估晚間10點國五全線可恢復順暢，至於其他國道，預估今午出現北上車潮，提醒返鄉民眾提早出門。

（記者林敬倫、甘芝萁）

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  • 國5北上昨上午10點開始湧現車流。（記者林敬倫攝）

    國5北上昨上午10點開始湧現車流。（記者林敬倫攝）

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