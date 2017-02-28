新增4鴨場染禽 高屏再現H5N8舊病毒
2017-02-28
〔記者林彥彤、簡惠茹／綜合報導〕昨天雖無新增H5N6疫情傳出，但農委會防檢局再公布新增四例疫情都是鴨隻，除了確診H5N2二例外，也首度在高雄與屏東驗出禽流感病毒H5N8，共計撲殺一萬四千零十隻。
總計53場染高病原 撲殺41萬隻
四例包含彰化鴨場驗出H5N2（撲殺八八七隻）、宜蘭櫻桃鴨驗出H5N2（撲殺五二五五隻）、高雄鴨場驗出H5N8（撲殺五六一三隻）、屏東也驗出H5N8（撲殺二二五五隻），迄今高病原性禽流感案例共計五十三場，總計撲殺約四十一萬一千五百一十二隻。
H5N8是二年前曾經大爆發的病毒，今年截至目前，有斗南紅羽土雞及昨天新檢出的高雄、屏東二場。農委會副主委黃金城說，過去從未想過最大的問題是在鴨子身上，這次因為從鴨子爆發，才主動檢驗沒有症狀的鴨子，果然就驗到舊有的病毒還在水禽身上。
前晚有民眾發現宜蘭三星鄉大隱田間有紅冠水雞的屍體，動植物防疫所表示，將檢驗是遭毒死或染上禽流感。
家禽價格平穩 土雞降價一成
依畜牧處調查資料顯示，家禽市場交易平穩不受禁宰影響，土雞降約一成外，白肉雞產地價維持每斤廿七元、土雞四十一元（廿四日四十五元）、土番鴨四十五元、正番公鴨五十二元（廿四日五十四元）。
宜蘭蘭城晶英酒店的櫻桃鴨料理是許多饕客的最愛，飯店公共事務副總經理李莉莉表示，與花蓮鴨場契作，有半年的存貨，合作鴨場也都有獸醫嚴格把關，食安不打折。
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