愉悅降低死亡風險 董氏：要長壽就要享受

2017-02-24

記者林彥彤／台北報導

長壽的秘訣是什麼？董氏基金會援引《英國醫學期刊》最新研究指出，經常對生活感到愉悅者，比起不悅者，可減少死亡風險，呼籲民眾要活得健康，就要懂得享受生活。

該項研究是從2002到2006年間，針對9365名平均63歲的成人，每2年做一次的問卷調查，題目包含「我享受我做的事」、「我享受陪伴他人」以及「回頭看看我的人生，整體來說是開心的」等，以了解受訪者的生活愉悅度。

研究也同時持續追蹤受訪者到2013年狀況，其中有1310人過世，進一步對比兩項調查，發現在填問卷時，有2次及3次勾選「生活有高度愉悅經驗」者，死亡風險分別減少17%與24%；反之在生活中擁有較少高度愉悅經驗者的死亡率較高。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨認為，生活中常有愉悅感的民眾，無論在身、心靈上都會比較健康，因此長者可多從事自己容易達成且會感到愉悅的事情，例如擔任志工、打電話給朋友或是與鄰居互動等良好人際關係，都是可增加生活愉悅又簡單的活動。

此外，葉雅馨也發現，上了年紀的長者，難免會因為過度擔心，而減少生活中的愉悅。她的建議是，可以利用蒐集一些生活中的諺語，如「兒孫自有兒孫福」、或是「船到橋頭自然直」等句子，來提醒長者勿過度擔心，享受當下生活。