愉悅降低死亡風險 董氏：要長壽就要享受
2017-02-23 12:16
〔記者林彥彤／台北報導〕長壽的秘訣是什麼？董氏基金會今援引一份國外研究，結果指出，經常對生活感到愉悅者，死亡風險越低，呼籲民眾可趁著連假，規劃一些能讓自己愉悅的活動，有益身體健康。
根據一份2016年12月發表於《英國醫學期刊》的研究，針對9365名平均63歲的成人，以發放問卷的方式，題目包含「我享受我做的事」、「我享受陪伴他人」、「回頭看看我的人生，整體來說是開心的」、「我近來感到活力充沛」等，調查進行從2002到2006年，每2年測驗。
並同時持續追蹤10年直到2013年，期間共1310人死亡。結果發現，在生活中擁有較少高度愉悅經驗者的死亡率較高，並與生活沒有愉悅感的比較，有2次及3次高度愉悅經驗者死亡風險分別減少17％與24％。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，生活中常有愉悅感的民眾，無論在身、心靈上都會比較健康，不過上了年紀的年長者，難免會因為過度擔心，而減少生活中的愉悅。
葉雅馨建議，民眾可以利用蒐集一些生活中的諺語，如「兒孫自有兒孫福」、或是「船到橋頭自然直」等句子來提醒長者勿過度擔心，並同時鼓勵長者多參與志工活動、與鄰居互動等方式來增加生活愉悅感。
葉雅馨說，再過幾天就是228連假了，其實不只有長者，一般民眾也可趁著連假，規劃一些能讓自己愉悅的活動，有益身體健康。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 女星們染毒的下場... 最慘的是「她」
- 恆春「好嬸」慘死工寮破案！兇嫌是鄰居
- 眷村「以住代護」加碼 五年免費住
- 差1字差很多！GINO踢公益足球 竟被問要披麻帶孝？
- 張國煒被質疑20億不夠組機隊 聶國維這麼說...
- 痛批年改 退將王文燮：王八蛋、忘恩負義
- 恆春「好嬸」命案偵破 凶器竟是神轎樑棍
- 3年前被領養到美國 8歲台灣童遭槍殺身亡
- 北市新案房價所得比達33倍 全國購屋壓力最重
- 中國失最大貿易國寶座 這個國家將取代成世界工廠
- 日本德仁皇太子全家福 一旁愛子模樣令人震驚...
- 灌溉水變濁水 卓蘭百公頃農田遭殃
- 捲弊案被搜索》新北市地政副局長跳樓 遺書：我沒拿錢
- 偷60歲老人腳踏車代步 橘色腳踏車太醒目被逮
- 醃脆梅 陶博館辦16年不輟
- 黃曉明身高灌水被抓包 實際測量只有XXX
- 批遷建條件嚴 廬山業者嘆無力
- 《小模母親》女兒入夢 彷彿訴冤屈
- 蝦！最廢寶可夢竟受青睞 還推專屬遊戲
- 2018台灣燈會 張花冠：水陸空高科技呈現
- 性感E奶波神素顏曝光 網友崩潰幻滅
- 去蔣化行動 政大蔣介石遺像被噴上「228」
- 張芸京吃肥2公斤 滑雪慘遭排擠
- 檢察官 法官汰除 列入議題
- 賞櫻團1家4口3死拒賠 富邦產發聲明駁斥
- 中國搶著紀念228 綠委諷：黃鼠狼給雞拜年
- 台東長照2.0 整合照護一條龍
- 「提拔」老婆當副總統 亞塞拜然總統94狂
- 要禁披薩上放鳳梨 冰島總統引熱議
- 中信兄弟戰古巴 今日賽事預告與轉播
- 玩尋寶闖民宅 偷線香被逮藏毒
- 南韓陷貧打 對日職2連敗
- 老翁慘遭夾門拖行致死 公車司機判緩刑
- 台灣隊萬里長征 41度溫差大挑戰
- 棒球》小熊球迷超神 一棒轟爆行經車輛（影音）
- 主場優勢？洪：所有矛頭都指向我
- 大福彩 頭獎連48摃
- 6歲童星超會演 妮可基嫚大讚
- 金正男LOL女刺客 臉書、節目影片曝光
- 有史以來首次 女性任倫敦都會區警局長
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：愉悅降低死亡風險 董氏：要長壽就要享受
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分