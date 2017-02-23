愉悅降低死亡風險 董氏：要長壽就要享受

2017-02-23 12:16

〔記者林彥彤／台北報導〕長壽的秘訣是什麼？董氏基金會今援引一份國外研究，結果指出，經常對生活感到愉悅者，死亡風險越低，呼籲民眾可趁著連假，規劃一些能讓自己愉悅的活動，有益身體健康。

根據一份2016年12月發表於《英國醫學期刊》的研究，針對9365名平均63歲的成人，以發放問卷的方式，題目包含「我享受我做的事」、「我享受陪伴他人」、「回頭看看我的人生，整體來說是開心的」、「我近來感到活力充沛」等，調查進行從2002到2006年，每2年測驗。

並同時持續追蹤10年直到2013年，期間共1310人死亡。結果發現，在生活中擁有較少高度愉悅經驗者的死亡率較高，並與生活沒有愉悅感的比較，有2次及3次高度愉悅經驗者死亡風險分別減少17％與24％。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，生活中常有愉悅感的民眾，無論在身、心靈上都會比較健康，不過上了年紀的年長者，難免會因為過度擔心，而減少生活中的愉悅。

葉雅馨建議，民眾可以利用蒐集一些生活中的諺語，如「兒孫自有兒孫福」、或是「船到橋頭自然直」等句子來提醒長者勿過度擔心，並同時鼓勵長者多參與志工活動、與鄰居互動等方式來增加生活愉悅感。

葉雅馨說，再過幾天就是228連假了，其實不只有長者，一般民眾也可趁著連假，規劃一些能讓自己愉悅的活動，有益身體健康。