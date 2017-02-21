學測作文最高分 引「微笑曲線」論經驗

2017-02-21

戴騄成熱愛經濟學 信手拈來

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年學測國文作文「關於經驗的Ｎ種思考」，大考中心公布全國最高分廿五分（滿分廿七分）僅有兩名，這唯二的高分寫手均落在台中一中，其中戴騄成引經濟學的「微笑曲線」理論強調經驗非絕對，沒經驗有時更能打破框架、創新，獲高分肯定。另名高分寫手阮俊儒則引自己失敗經驗，強調「不同的經驗有時能成失敗的休止符」。

阮俊儒談失敗經驗也獲高分

戴騄成高一起對經濟學領域極感興趣，甚至去上投資股票的課，了解投資市場，也看經濟學相關的書籍、研究各式行銷策略。學測時他一看到作文題目，不加思索就引用經濟學的「微笑曲線」理論，就銷售端與加工端分析，強調加工端仰賴經驗、大數據創造效益，但銷售端重創意，未必須靠經驗取勝，更引法國前財政部長拉加德原本是極有經驗的律師，卻毅然在退休前出任法國財政部長，從未知的領域拓展人生，一樣做得有聲有色，凸顯沒經驗有助跳脫框架，反而可能是優勢的結論。

阮俊儒則舉自己為做小論文前往台中火車站採訪外籍移工的例子，訪談前自以為「很有經驗」地準備了馬來西亞及泰語等基本對話，實地訪談時卻遇到越南移工，弄錯對象，根本無法派上用場，他從中學到教訓，轉做自己較能掌握的議題，結果反而獲獎；強調失敗的經驗可以讓人銘記在心，壞經驗相對也能是失敗的休止符，反而成「好經驗」的結論。

兩人均強調，平時模擬考的作文頂多才十五到十八分，從沒得過這麼高的成績。戴騄成很注意時事，常讀報紙，平時養成每週寫一篇作文的習慣，考前一個月則是每兩天寫一篇，他強調，多寫有助培養手感；阮俊儒則認為自己應是字跡工整加上論述條理清晰而受肯定。

中一中國文教師陳金玉指出，兩名學生所寫題材超脫一般學生會寫的社團、求學、交友經驗內容，論述有「重心」、不是泛泛之談，又能舉具體的人事物為例，言之有物，讓兩人的作品相對出色。