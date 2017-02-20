《愛肝加油站》C肝第二型口服新藥 還未納入健保給付

2017-02-20

文／許金川

Q：我是C型肝炎病患，基因型是第二型，由於擔心干擾素的副作用，一直沒治療。最近聽說健保有給付C肝的口服新藥，但了解後才發現基因型第二型者還未納入健保給付對象，讓我很詫異。

為什麼健保只給付基因型第一型的病患，卻沒有給付第二型的病患？我的肝指數一直偏高，且C肝病毒量很高，我該怎麼辦？

A：治療C型肝炎的口服新藥因為藥價昂貴，因此健保才有給付限制，目前只有給付C型肝炎病毒基因型第一型、曾經接受干擾素加口服抗病毒藥物Ribavirin治療失敗、影像檢查有肝硬化又合併脾腫大或食道或胃的靜脈曲張的病患，基本上要符合上述的條件，才有機會使用健保的C肝口服新藥治療。

至於C肝病毒基因型第二型的患者，使用干擾素加上口服抗病毒藥Ribavirin組合療法，治療的成功率可以達8至9成，在整體預算的考量下，還未將基因型第二型的患者納入給付對象。

您是C型肝炎病毒基因型第二型的病患，目前若要服用C肝的口服新藥，需要自費使用，雖然藥價有陸續調降，不過還是所費不貲，若經濟上無法負荷，可考慮先接受干擾素加Ribavirin治療，由於您的肝指數高、C肝病毒量也很高，健保是有給付干擾素加Ribavirin組合療法的。

只是干擾素加Ribavirin治療期間確實有不少副作用，因此治療前要先確認本身沒有精神疾病、甲狀腺或自體免疫疾病等干擾素治療的禁忌症，不過治療的副作用包括：發燒、貧血、血球下降、皮膚疹等，大都可以用藥物加以輔助緩解，必要時，也可調降藥量，甚至暫停治療，且在停藥後副作用大都會逐漸好轉。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。最新77期會刊內容包含「B、C型肝炎健保給付大突破」、「殺菌保胃戰，認識幽門螺旋桿菌！」、「沒B肝也沒C肝，卻罹患肝癌！」等。

許金川教授著作的《爆笑不爆肝-輕鬆掌握保肝知識》已出版，請洽肝基會或各大書店購買。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。