《愛肝加油站》C肝第二型口服新藥 還未納入健保給付
文／許金川
Q：我是C型肝炎病患，基因型是第二型，由於擔心干擾素的副作用，一直沒治療。最近聽說健保有給付C肝的口服新藥，但了解後才發現基因型第二型者還未納入健保給付對象，讓我很詫異。
為什麼健保只給付基因型第一型的病患，卻沒有給付第二型的病患？我的肝指數一直偏高，且C肝病毒量很高，我該怎麼辦？
A：治療C型肝炎的口服新藥因為藥價昂貴，因此健保才有給付限制，目前只有給付C型肝炎病毒基因型第一型、曾經接受干擾素加口服抗病毒藥物Ribavirin治療失敗、影像檢查有肝硬化又合併脾腫大或食道或胃的靜脈曲張的病患，基本上要符合上述的條件，才有機會使用健保的C肝口服新藥治療。
至於C肝病毒基因型第二型的患者，使用干擾素加上口服抗病毒藥Ribavirin組合療法，治療的成功率可以達8至9成，在整體預算的考量下，還未將基因型第二型的患者納入給付對象。
您是C型肝炎病毒基因型第二型的病患，目前若要服用C肝的口服新藥，需要自費使用，雖然藥價有陸續調降，不過還是所費不貲，若經濟上無法負荷，可考慮先接受干擾素加Ribavirin治療，由於您的肝指數高、C肝病毒量也很高，健保是有給付干擾素加Ribavirin組合療法的。
只是干擾素加Ribavirin治療期間確實有不少副作用，因此治療前要先確認本身沒有精神疾病、甲狀腺或自體免疫疾病等干擾素治療的禁忌症，不過治療的副作用包括：發燒、貧血、血球下降、皮膚疹等，大都可以用藥物加以輔助緩解，必要時，也可調降藥量，甚至暫停治療，且在停藥後副作用大都會逐漸好轉。
（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）
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標題：《愛肝加油站》C肝第二型口服新藥 還未納入健保給付
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