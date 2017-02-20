養生保健》不再忘東忘西 生活求變、旅行強健大腦

醫師指出，規劃旅行是強健大腦的方式之一。（記者林惠琴攝）

2017-02-20 10:57

〔記者林惠琴／台北報導〕隨著年齡增長，許多人開始出現忘東忘西的情況，很擔心罹患失智症，因此積極尋找大腦不老的藥物或健康食品，不過，醫師指出，沒有單一藥物或健康食品可完全達到增強記憶的功能，反而生活中求變化、規劃旅行與適度的壓力釋放，再搭配運動習慣與健康飲食，是強健大腦的良方。

根據最新一期的國泰醫訊，國泰綜合醫院神經內科主治醫師廖品雯表示，每天一樣的工作與生活方式，時間久了就變成一種習慣，但練習嘗試新的東西、行走新的路線，對於訓練腦部有助益，不然透過規劃旅行，從行程安排與熟知旅遊地點的歷史或人文背景，也能提高腦部運作時間與空間統整，藉此增強記憶，同時要注意適時紓壓，因為當緊張感變成壓力時，就會成阻力，使注意力無法集中，降低思考速度與記憶。

此外，廖品雯指出，還要養成運動習慣，強調良好的運動可增加心肺功能，提供腦部良好的血液供應，並能刺激腦細胞，而健康飲食同樣很重要，建議採取多樣蔬果、少量紅肉多魚肉，並且秉持少油炸的原則，可遠離高血糖與高血脂，也是保健大腦之道。