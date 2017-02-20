《謠言終結站》番茄含極微龍葵鹼 多吃也不會中毒

2017-02-20

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家生活得更安心及放心。

記者吳亮儀／台北報導

網傳「番茄含有可致死的龍葵鹼物質，吃多了恐中毒身亡」；其實龍葵鹼是生物鹼的一種，毒物科專家指出，番茄的確含有生物鹼，但毒性和含量微乎其微，完全可以忽略，民眾可放心吃番茄。

台北榮民總醫院毒物科主任楊振昌指出，番茄中含有生物鹼（α-tomatine），但是含量非常低，且成熟番茄中含生物鹼量比未成熟的更低，目前也未見有食用番茄果實造成人體中毒的文獻報告。

楊振昌說，成熟番茄的生物鹼含量非常少，完全可以忽略它，在一般的醫學報告中也不太會將它納入，民眾可以放心食用，且番茄非常營養，是很好的水果，多吃有益健康。

不過，楊振昌提醒，同是茄科植物的馬鈴薯也含有生物鹼，而「發芽後」的馬鈴薯含有高量的有毒生物鹼，與番茄的生物鹼結構式不同，它就可能引發中毒。

食品藥物管理署也說，番茄和馬鈴薯兩者的生物鹼不同，成熟番茄營養價值高，但發芽後的馬鈴薯就別吃了，即使挖掉發芽的部分也不能吃，有可能會中毒。