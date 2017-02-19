| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

坐姿正確平衡 也可坐得健康

2017-02-19

文／高宜暄

很多上班族一天8小時除了中午吃飯及下班，沒有離開過位子，坐了一整天下來，常覺得腰痠背痛，身體也因為長期坐姿導致肌肉不平衡及疼痛現象。

每半小時要休息或換姿勢

◎該怎麼樣坐得健康、坐得平衡又緊實呢？

●坐姿要正確平衡（圖1）：電腦螢幕應在頭部中央，螢幕最高處應略低於眼睛高度，頭正中內收位置，鍵盤高度在手肘約彎曲90度位置，手腕伸直約30度，肩頸放鬆，上身挺起，肩胛內收，腰椎維持稍微前凸弧度，雙腳平放地面。

●每半小時應休息或改變姿勢：大家很容易在電腦前一坐就是好幾個小時，即便是再好的姿勢，維持半小時就應該要變換。長時間維持坐姿，不但容易造成下肢循環較差，也會造成肌肉不平衡的疼痛狀況。

建議大家設定鬧鐘，提醒自己每半小時起立活動伸展一下。

◎坐姿肌力訓練

坐著同時可以訓練肌肉力量，每個動作用力15秒，重複10次；增加血液循環、強化肌力及緊實肌肉線條。

◎大腿伸直肌訓練運動（圖2）

維持正確坐姿，將一腳膝蓋打直，同時腳板上翹，訓練膝伸直肌群，須注意腿部伸直過程仍需維持腰椎前凸。

◎腹肌肌力訓練（圖3）

雙手扶著椅子，腰椎維持稍微前凸，將雙腿並攏，一起向上做小幅度上抬，幅度勿太大，稍微抬離椅面即可，勿勉強。這個動作可以緊實腹部肌肉，避免久坐造成的鮪魚肚。

肌力訓練運動後，隔天可能會出現肌肉痠痛狀況，若是疼痛持續過久，建議立刻就醫。

◎坐姿拉筋運動

坐姿下，可以牽拉臀部肌肉，避免臀部肌肉過緊引起的下背痠痛。

◎臀部肌肉牽拉運動（圖4）

將右腳跨在左腳上，將腰椎前彎碰向大腿的動作，臀部肌肉會有被牽拉的感覺，須注意腰椎必須維持挺直，拉筋程度為有牽拉感覺即可，不要過度。

以上都是實用的辦公室運動，讓我們越坐越緊實，遠離痠痛。

若是做運動時，有任何不適或疼痛，建議就醫諮詢。

（作者為台北榮民總醫院復健醫學部物理治療師）

廣告
  • ▲圖3：坐姿腹肌訓練運動。（照片提供／高宜暄）

    ▲圖3：坐姿腹肌訓練運動。（照片提供／高宜暄）

  • ▲圖2：大腿伸直肌訓練運動。（照片提供／高宜暄）

    ▲圖2：大腿伸直肌訓練運動。（照片提供／高宜暄）

  • ▲圖1：正確電腦坐姿。（照片提供／高宜暄）

    ▲圖1：正確電腦坐姿。（照片提供／高宜暄）

  • ▲圖4：坐姿臀部牽拉運動。（照片提供／高宜暄）

    ▲圖4：坐姿臀部牽拉運動。（照片提供／高宜暄）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
多汁✧牛蒡漢堡排
洋蔥柴魚炒麵飯
點心✧QQ地瓜球
牛排血水不是血！
轉寄

標題：坐姿正確平衡 也可坐得健康


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月19日‧星期日‧丁酉年正月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.