想吃麻油雞卻沒雞肉？ 醫師：可用豬牛羊替代

農委會針對家禽發布7天的「禁運禁宰令」，在此影響下，產婦坐月子最需要吃的「麻油雞」卻也面臨無雞肉可用的問題，不過據醫師指出，其實替換其他肉類還是有溫補效果。（資料照）

2017-02-19 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕由於禽流感疫情延燒，農委會針對家禽發布7天的「禁運禁宰令」，在此影響下，產婦坐月子最需要吃的「麻油雞」卻也面臨無雞肉可用的問題，不過據醫師指出，其實替換其他肉類還是有溫補效果。

《蘋果》報導，中醫師歐乃慈指出，麻油雞對產婦在產後失血虛寒的子宮有溫補作用，主要是靠麻油和薑，因此若暫時沒有雞肉，也是可以煮成麻油豬、麻油牛、麻油羊、麻油腰子等來取代，不會因為少了雞肉就補不到。

萬芳醫院營養師方晴誼表示，其實雞肉若煮熟就無大礙，一樣還是可以吃，民眾不用太擔心。