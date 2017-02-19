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高雄榮總血友病整合醫療 鼓勵病友適當運動

余明生醫師（右）與劉先生（左）鼓勵血友病患者適當運動。（記者洪定宏攝）

2017-02-19  15:26

〔記者洪定宏／高雄報導〕血友病患者常因容易無故流血或血流不止，不敢走出戶外運動；高雄榮民總醫院血友病中心主任余明生醫師強調，只要事先注射「第八凝血因子」，提高血液濃度，就能達到預防效果，運動以游泳最佳，但仍要小心、避免受傷。

余明生指出，血友病症狀主要為四肢關節容易血腫，或拔牙後血流不已，必須儘快到血液腫瘤科抽血檢查；有人每週出血3次，也有人1個月才1次，因血液濃度差異，有人活到80歲才被確診罹患血友病。

血友病主要為血液濃度偏低，因此必須注射「第八凝血因子」，提高血液濃度，就能達到預防效果；為方便病友就醫且獲取正確衛教資訊，高榮整合血腫科、骨科、復健科、風濕免疫科及腸胃科等專業，成立血友病整合門診。

45歲劉先生從小就有血腫及血流不止症狀，但早年無法找出病因，直到國中才確診罹患血友病，但他勇敢面對，不僅積極治療，更考取公務員，女朋友也接受他，攜手走上紅毯。

劉先生強調，血友病雖然造成生活不方便，必須留意不要碰撞及關節安全，但不是可怕的疾病，他自行注射藥劑控制，平時走路或游泳運動，鼓勵病友走出戶外。

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