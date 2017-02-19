研究︰控制尿酸 預防冠心病效果好
文／江碩儒
冠狀動脈心臟病（簡稱冠心病）和痛風看似兩種不同疾病，但臨床上發現，痛風患者有冠心病的比例較高，而冠心病患者合併痛風者也不在少數。
由於冠心病控制不佳引發致死的機率高，如果痛風患者穩定控制尿酸，是否可以降低心血管病變的發生機率呢？
台北醫學大學研究團隊從2001年到2008年間台灣的健保資料庫中，篩選出36,499名痛風且服用降尿酸藥物的病患（簡稱服藥組），以及16,194位有痛風但沒有吃降尿酸藥物的病患（簡稱對照組）進行研究分析。
結果發現8年來，服藥組與對照組預防心血管疾病的效果差不多。但是進一步分析，服藥組中，服用降尿酸藥物劑量增加或長時間服用同劑量者，他們預防心血管疾病的效果就會比較好，而且當劑量越大或服用越久，預防心血管疾病效果更明顯。
若以台灣目前現有的兩種降尿酸藥物來分析，Allopurinol（安樂普諾錠）比benzbromarone（優諾錠）效果來得好，主要和其藥理機轉有關，但痛風患者適合使用何種藥物？還是應遵照看診醫師判斷。
這項研究結果已被國際醫學期刊《國際心臟病學雜誌（International Journal of Cardiology）》接受並發表，可以提供醫療人員和一般民眾作參考。
值得注意的是，雖然我們的研究顯示，痛風患者接受高劑量或足夠治療時間的降尿酸藥物，可以降低心血管疾病的風險，但是也需要特別小心留意降尿酸藥物所引發的副作用。
◎為何冠心病和痛風之間有關聯？目前還眾說紛紜，醫界研判有3個可能：
●有痛風的患者多肥胖、高膽固醇、高血脂，而這些也都是引發冠狀動脈心臟病的原因。
●普林存在於很多食物中，在人體內代謝會產生尿酸。因此，我們常說痛風的人要少吃高普林食物。然而，普林在人體代謝過程中會產生「不穩定的自由基」，自由基在體內會攻擊血管內皮細胞而引發血管病變。
●尿酸結晶在血管內會引起血管發炎反應，而血管發炎可能會引發血管狹窄，甚至阻塞。
總之，痛風發作不可小覷，為了健康，應積極治療，避免同時引發心血管疾病；而有心血管疾病的患者更要追蹤並控制尿酸值，也要調整飲食習慣避免高普林食物而誘發痛風。
（作者為北醫前心臟內科主治醫師，現任台北市立聯合醫院心臟內科醫師）
新聞小辭典：什麼是冠心病？什麼是痛風？
◎冠心病（即冠狀動脈心臟病）
每個人都有3條心臟冠狀動脈，它們負責供應心臟的氧氣、養分，當動脈狹窄，就會造成心臟肌肉缺氧引發胸悶（俗稱狹心症）。如果狹窄的地方因病變引發血栓阻塞，會導致心肌梗塞，若未及時救治就會致死。
◎痛風
當人體內的尿酸過高，就會導致尿酸結晶成痛風石，沉積在關節而引起關節疼痛，甚至會造成關節病變，喪失功能。
（江碩儒）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家
- 明星賽秀一場 魏少絕口不提KD
- 張凱貞杜拜報喜 衝擊寶島一姊
- 臉書充斥中國賣家 退貨找嘸人
- 蕭詒徽／空腹
- 〈圖文專欄〉喜歡你 更愛自己
- 造浪池助拍片 《沉默》捐市府電影票
- 228事件70週年 紀念活動辦11個月
- 父子5樓掛看板 遭帆布掃落雙亡
- 兩棲船塢登陸艦、沱江艦量產 今年啟動
- 川普大選金主 殷仔老闆將駐法
- 郭泓志︰去年若上一軍 就選擇退休了
- 〈親子會客室〉快樂學習ㄅㄆㄇ
- 川普續轟五媒體「美國人公敵」
- 比利時列車出軌 釀1死27傷
- 敘政府軍砲轟擊中葬禮 至少16死
- 〈朵朵小語〉 寫給自己的信
- 沈瑞章：歷劫歸來4個月 官方竟未做海事報告
- 林宥嘉結婚帶財 爆老婆忙挑婚紗
- 〈微小說 〉記憶
- 刺殺金正男 大馬逮捕一北韓人
- 黃明志不想上班 大馬妹火辣相伴
- 張翰搞大林利霏肚子 六月早知道
- 林全：政策應避免本位主義
- 墨國地洞水晶內 微生物活了5萬年
- 一週大事 （2月12日至18日）
- 施君涵／心靈感應的神祕地點
- 「有感覺」閉關孵歌 產能全開
- 張立昂受凍演哭戲 強忍顫抖
- 醫師偷情俏病患 月砸280萬拚情敵
- 防治禽流感 36處加強取締餵野鴿
- 唯一未經郭總驗貨 江少慶報到
- 想買包包和衣服... 日本過半女高中生坦承賣淫
- 金來沅暌違12年撲台 金泰希已嫁人
- 杜絕工業區養地 擬修法強制買回
- 冷面笑匠最溫暖幽默的《希望》 讓影評人笑到哭
- 嘉納拖了2年 終於休掉小班
- 少婦抱女投水 小黃駕駛機警救回
- 愛子公主被爆患厭食症 常發生10至30歲女性
標題：研究︰控制尿酸 預防冠心病效果好
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email