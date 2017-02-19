研究︰控制尿酸 預防冠心病效果好

2017-02-19

文／江碩儒

冠狀動脈心臟病（簡稱冠心病）和痛風看似兩種不同疾病，但臨床上發現，痛風患者有冠心病的比例較高，而冠心病患者合併痛風者也不在少數。

由於冠心病控制不佳引發致死的機率高，如果痛風患者穩定控制尿酸，是否可以降低心血管病變的發生機率呢？

台北醫學大學研究團隊從2001年到2008年間台灣的健保資料庫中，篩選出36,499名痛風且服用降尿酸藥物的病患（簡稱服藥組），以及16,194位有痛風但沒有吃降尿酸藥物的病患（簡稱對照組）進行研究分析。

結果發現8年來，服藥組與對照組預防心血管疾病的效果差不多。但是進一步分析，服藥組中，服用降尿酸藥物劑量增加或長時間服用同劑量者，他們預防心血管疾病的效果就會比較好，而且當劑量越大或服用越久，預防心血管疾病效果更明顯。

若以台灣目前現有的兩種降尿酸藥物來分析，Allopurinol（安樂普諾錠）比benzbromarone（優諾錠）效果來得好，主要和其藥理機轉有關，但痛風患者適合使用何種藥物？還是應遵照看診醫師判斷。

這項研究結果已被國際醫學期刊《國際心臟病學雜誌（International Journal of Cardiology）》接受並發表，可以提供醫療人員和一般民眾作參考。

值得注意的是，雖然我們的研究顯示，痛風患者接受高劑量或足夠治療時間的降尿酸藥物，可以降低心血管疾病的風險，但是也需要特別小心留意降尿酸藥物所引發的副作用。

◎為何冠心病和痛風之間有關聯？目前還眾說紛紜，醫界研判有3個可能：

●有痛風的患者多肥胖、高膽固醇、高血脂，而這些也都是引發冠狀動脈心臟病的原因。

●普林存在於很多食物中，在人體內代謝會產生尿酸。因此，我們常說痛風的人要少吃高普林食物。然而，普林在人體代謝過程中會產生「不穩定的自由基」，自由基在體內會攻擊血管內皮細胞而引發血管病變。

●尿酸結晶在血管內會引起血管發炎反應，而血管發炎可能會引發血管狹窄，甚至阻塞。

總之，痛風發作不可小覷，為了健康，應積極治療，避免同時引發心血管疾病；而有心血管疾病的患者更要追蹤並控制尿酸值，也要調整飲食習慣避免高普林食物而誘發痛風。

（作者為北醫前心臟內科主治醫師，現任台北市立聯合醫院心臟內科醫師）

新聞小辭典：什麼是冠心病？什麼是痛風？

◎冠心病（即冠狀動脈心臟病）

每個人都有3條心臟冠狀動脈，它們負責供應心臟的氧氣、養分，當動脈狹窄，就會造成心臟肌肉缺氧引發胸悶（俗稱狹心症）。如果狹窄的地方因病變引發血栓阻塞，會導致心肌梗塞，若未及時救治就會致死。

◎痛風

當人體內的尿酸過高，就會導致尿酸結晶成痛風石，沉積在關節而引起關節疼痛，甚至會造成關節病變，喪失功能。

（江碩儒）