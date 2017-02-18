平均日讀20本 她去年借閱7294本書
2017-02-18
〔記者林曉雲／台北報導〕3C時代最強的愛書人！34歲的台北市民林佳穎去年借閱7294本書，平均一天閱讀近20本書，蟬聯「全國借閱冠軍」；而雲林縣9歲孩童李采靜去年也借閱3732本書，一天讀超過10本書，榮獲「兒童組借閱冊數冠軍」；最年長的獲獎者是桃園市80歲吳華山、借閱774本書。
9歲童借了3732本
教育部昨舉辦借閱楷模表揚典禮，林佳穎已蟬聯兩屆冠軍，她住在北市圖附近，去年晉升為台北市圖的VIP，一次可以借20本書。
林佳穎的母親是老師，父親是公務員，她表示，從小就喜歡看書，目前在準備國營事業考試，因此每天上圖書館，也會借與健康有關的書給父母看、借繪本給外甥女們看。兒童組冠軍李采靜則表示，家裡不太看電視，每天她可以讀12本書。
去年民眾最有興趣閱讀的主題是語言文學類、占比近5成，31到50歲的青壯年是閱讀主力人口，台北市民最愛上圖書館，平均每位市民進館6次、平均一人借閱逾4冊。
去年最受讀者喜愛的圖書仍由黃易的武俠小說《日月當空》居冠，亞軍亦為黃易的《龍戰在野》，第三名則是莫仁的奇幻小說《噩盡島》。
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