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「紅害」拉警報 中南部天空灰濛濛

2017-02-17

中火啟動降載 學者批政府很無能

〔記者蔡淑媛、楊綿傑、蔡文居／綜合報導〕天氣轉趨穩定，空氣品質也因污染物不易擴散變髒了！西部地區昨天空氣品質指標（AQI）一片橘橘紅紅，台中市十六個空品測站就有十座達到「紅害」的不健康等級，台南市四個測站都達「紅害」等級，天空一片灰濛濛，因空品太糟，台中火力發電廠啟動降載因應。

外出民眾 眼睛鼻子癢到爆

環保署表示，最近受到高壓迴流環境風場轉為偏東風影響，導致西部地區風速微弱，污染物不易擴散，昨天空污嚴重一片灰濛濛，不少民眾早上出門上班還以為天還沒亮，直呼「空污嚴重超有感」，眼睛、鼻子癢到爆、不斷流鼻水，甚至感到呼吸困難，家裡空氣清淨機全開，出門口罩只能戴好戴滿。

今年中部地區最嚴重空污

台中市十六個空品測站就有十座達到「紅害」的不健康等級，中午時文山測站PM2.5（細懸浮微粒）濃度紫爆每立方公尺破一百微克。中市環保局長白智榮表示，這是今年中部地區最嚴重空污，中火昨天十一點降載至下午五點，共降載730MW。

台南市昨天一整天的空氣品質糟透了，AQI一度高達一七一，PM2.5濃度高達一一五微克，雙雙創下今年最高紀錄，整個上午空氣品質全國最糟，空污加上晨霧，天空霧茫茫一片。

中興大學環工系教授莊秉潔也在臉書PO上PM2.5地圖，中南部陷入紫爆危險中，他指出，「有時覺得中央政府很無能，環保署早就預報出十五日起三天空氣會很不好，還是放任大污染源恣意排放」，他說，政府應及早因應，中火提前降載、重大污染工廠減排，而非等到空污如此嚴重才作為，且台電一直供電吃緊，也應提早加入民間天然氣發電。

今從北到南 恐都警戒橘

環保署空氣品質監測網預測，今天從北部到雲嘉南地區，AQI仍將可能呈現「警戒橘」等級，高屏地區更將亮起「紅害」等級，指標污染物均為PM2.5，呼籲民眾注意，也已協調台中電廠、高雄興達電廠降載或啟動防制措施。

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  • 中興大學環工系教授莊秉潔PO出台灣PM2.5地圖，中南部陷入紫爆危險中，（記者蔡淑媛翻攝自莊秉潔臉書）

    中興大學環工系教授莊秉潔PO出台灣PM2.5地圖，中南部陷入紫爆危險中，（記者蔡淑媛翻攝自莊秉潔臉書）

  • 中南部空污嚴重，台中昨天有9個空品測站AQI達到紅色警戒。（記者蔡淑媛翻攝）

    中南部空污嚴重，台中昨天有9個空品測站AQI達到紅色警戒。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台南昨天上午空污加上晨霧，天空霧茫茫一片，能見度不佳。（記者蔡文居攝）

    台南昨天上午空污加上晨霧，天空霧茫茫一片，能見度不佳。（記者蔡文居攝）

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