竹、高水情「緊」報 苗中嘉南也不妙

2017-02-14

〔記者陳炳宏、黃旭磊／綜合報導〕水情告急區域繼續擴大，經濟部水利署昨日宣布將新竹、高雄地區水情燈號轉為水情稍緊的綠燈；此外，石門水庫蓄水率昨日降至六十一％，自願性休耕申請將延長至月底，二期稻作休耕補助也正積極研議中，二十一日會再召開水情會議，若降雨狀況仍不足，不排除進行第一階段限水。

石門水庫供水區 不排除一階限水

水利署指出，新竹地區統計去年十二月及今年一月，水庫集水區累積降雨量分別為十二毫米及三十一毫米，僅為歷年同期降雨量之十四％及三十六％；高雄地區近二個月累積降雨量，也僅為歷年同期降雨量之二十三％及九％。

為因應新竹地區頭前溪川流量不足，水利署指出，短期以永和山水庫支援量提升至七萬噸，石門水庫支援量提升至六萬噸，不足部分由寶山及寶山第二水庫供應，新竹水利會也已啟動抗旱機制，並備妥十四口救旱井，機動調整灌溉配水。

高雄地區則已完成湖庫加強蓄水及地下水、伏流水取水整備，必要時補充用水量。南區水資源局副局長簡振源說，若持續無雨，考慮啟用區域調配，從台南南化水庫引水南下支援高雄。

水利署也逐步提高翡翠水庫支援石門供水區水量、協調水利會啟動掌水工等加強管理措施、總量調控用水（農業用水供七天停三天等）。

水利署估計苗栗、台中、嘉義及台南可能將於二十三日轉為綠燈，水利署發言人王藝峰表示，二十一日將會再召開水情會議進行檢討，若降雨仍不足，也不排除對石門水庫供水區實施第一階段限水，可望採取夜間減供（晚間十一時至次日五時減壓供水），對民眾生活影響還不大。水情再惡化才會考慮二階限水、限制用水大戶、洗車業等業者用水，盡量避免採行分區輪流供水的三階限水。