WiMAX全球一動勝訴 要求政府返還頻譜
2017-02-14
〔記者陳炳宏／台北報導〕前年年底遭國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）撤照收回頻譜的WiMAX業者「全球一動」，昨天召開記者會表示，經過一年多審理，台北高等行政法院於二月九日一審判決，全球一動勝訴，ＮＣＣ敗訴。業者呼籲行政院應歸還頻譜支持重建，ＮＣＣ昨則表示，尚未接到判決書，目前無法回應。
代表WiMAX業者的行動寬頻產業促進會會長何薇玲指出，二○一五年年底，ＮＣＣ執意讓台灣WiMAX走入歷史，致使業界及國家損失六百七十億元投資，業者各項救濟抗爭隨之而起。
何薇玲表示，全球一動公司不服非法撤照提出訴訟，勝訴後希望援引大埔案張藥房重建為例，要求行政院支持准予全球一動可以使用原有2600MHz頻譜，以WiMAX 2.1技術重建，協助空置上千的基地站恢復升級營運，不能不管員工、基地台房東與用戶損失。
何薇玲說，WiMAX 2.1也是世界標準，目前光日本就有三千萬用戶，當初ＮＣＣ收回頻譜重新釋照時也有釘子戶條款，保護全球一動，訴願成功後執照到期是二○二五年以後。
何薇玲表示，這次ＮＣＣ違法撤照是繼去年六月大同電信勝訴案、及去年十一月監察院糾正ＮＣＣ重大違失後繼續吃敗仗，如不讓全球一動重建，那就要賠全球一動公司總值五十五億元。
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