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散佈地震樓倒謠言 始作俑者稱開玩笑

2017-02-13

〔記者王涵平、甘芝萁、劉婉君／綜合報導〕元宵凌晨地震後，網路流傳不實的大樓倒塌照片，南市警方前天查獲散布照片的兩嫌，昨日循線找到源頭謝姓男子。謝男是模具工，今年十九歲，聲稱動機只是好玩、開玩笑，沒想到事情會如此嚴重。

台南近海十一日凌晨一時十二分左右發生規模五．六地震，謝男隨後在網路搜尋取得去年二月六日南市新化區京城大樓倒塌圖片，加上「有一棟大樓倒了、金華路」的文字，一時廿分傳送所屬Line群組，未料部份群組成員將其圖片及訊息轉傳出去。

南市刑大元宵節當日查出散布該張圖片的葉男與鄭女兩人，就是謝男的群組成員，昨天另查出有兩名成員也將該張圖片轉傳出去。其中，鄭女發送所屬八個群組、計三五二名成員後，迅速擴散全國。

警方說，謝男不知犯下大錯，十二日凌晨零時許還在鹽水參加蜂炮活動，員警最後從蜂炮遶境隊伍中，將謝男帶回調查。

謝男等五人昨已依刑法恐嚇公眾罪，分別移送台南地方法院檢察署偵辦，以及台南地方法院少年法庭審理。

元宵節的地震震得台南人心惶惶，前日主震過後接連發生四起餘震，昨天中午十二時卅分再發生規模四．三的餘震。各地最大震度為台南市三級、高雄旗山與嘉義六腳二級、雲林四湖與彰化市一級。雖然只有搖晃一下，未傳出任何災情，但不少台南民眾有如驚弓之鳥，驚喊：「哇，又地震了！」而連日來的地震已成為朋友見面、臉書貼問的熱門話題。

氣象局地震測報中心指出，未來一至二週，該地區仍可能發生餘震，最大規模恐達四，民眾須留意但不用恐慌。

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  • （記者洪瑞琴攝）

    （記者洪瑞琴攝）

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