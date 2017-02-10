H5N6首例疑指鴨為鵝 防檢局挨轟
〔記者江志雄、吳欣恬／綜合報導〕行政院農委會主委林聰賢前天才走馬上任，昨天便返鄉視察蘇花公路攔查站及宜蘭縣養雞場防疫整備情形，並與台東縣長黃健庭、花蓮縣副縣長蔡運煌通話，盼宜、花、東三縣市成立區域聯防，做好禽流感防疫工作。
防禽流感 農委會主委林聰賢：盼宜花東區域聯防
農委會防檢局六日公布國內首例H5N6高病原性禽流感死鵝案例，國內隨即啟動防疫預警機制；廿一日前禁止花蓮縣水禽運往其他縣市屠宰，宜、花、東交界處設立攔查站，運禽車輛經過時必須消毒，並交付獸醫師開立的健康證明文件才得以放行。
林聰賢昨赴蘇花公路一○八公里處的宜、花攔查站視察，之後轉往蘇澳鎮存仁里養雞場，了解場區消毒防疫現況。林聰賢說，防疫工作不分中央、地方，東部三縣若能緊密合作，防疫網絡一定能做得更完整。
在加強防疫的同時，昨亦傳出H5N6首宗死亡的是鴨不是鵝？紀錄片導演李惠仁發文質疑農委會：「養鵝朋友們一看便知不是鵝，是鴨子！」中華民國養鵝協會也指出，看到新聞第一時間曾向防檢局提出質疑，但未被接受；萬一證實誤判，將要求農委會對養鵝產業提出補償措施。
農委會︰將再採集死禽屍體DNA樣本 送台大鑑定
農委會則表示，防檢局曾將死禽照片請兩、三位畜產試驗所的畜產專家研判，「一看都說是鵝」，因而採信，將再採集死禽屍體DNA樣本，送台大做DNA鑑定。
防檢局表示，無論是鴨或鵝，防疫措施都一樣。農委會副主委黃金城也強調，目前H5N6仍屬個案，民眾不需過度擔心，產業也不必太敏感。
養鵝協會秘書長林佳慧說，鵝的身體較圓，腳的顏色沒那麼黃，且脖子較長。禽類專家、中興大學名譽教授許振忠則說，鴨的鼻孔位置較近眼睛、偏上方，鵝的鼻孔離眼睛較遠、偏下方；鴨喙較長，呈扁平狀，鵝喙較短且呈立體狀。防檢局的照片因嘴喙髒污，鼻孔不是很清楚，但似乎較偏上方，未實際看到屍體，還不敢妄下論斷。
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標題：H5N6首例疑指鴨為鵝 防檢局挨轟
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