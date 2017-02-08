中客不來 阿里山國旅倍增
2017-02-08
中客減少50萬人 觀光冰河期？
〔記者曾迺強／嘉義報導〕中國觀光客來台人數銳減，不過阿里山森林遊樂區及阿里山公路沿線，卻有旅館及餐飲業者靠著網路行銷結合特色經營，成功吸引歐、美、日、韓等國旅客上門，業績逆勢成長。
林務局嘉義林管處統計，阿里山森林遊樂區去年入園遊客二二四萬人，比前年少了四十二萬餘人次，其中，中客少了五十一萬八千餘人。不少專做中客生意的茶葉、禮品店、餐廳等業者，陸續吹熄燈號，有人大嘆：「阿里山觀光冰河期來了！」
但也有業者歡呼：「中客走，國旅來！」阿里山森林遊樂區旅館聯誼會會長廖景泰說，去年五月蔡英文就任總統後，中客團急凍，反讓國人開始想上山遊賞，他經營的文山賓館去年國旅客源增加一倍；阿里山森林遊樂區內十三間餐廳，有十間專做中客生意的店家業績剩五分之一、裁員，少數不做中客的餐廳，則不受影響。
阿里山賓館 住房率成長2成
阿里山賓館營運初期是日治時期接待總督與貴賓的招待所，已有一○四年歷史，阿里山賓館營運協理呂明縉坦言，去年明顯感受中客減少，但國人上山遊玩及住宿比例漸增，外國觀光客以歐、美、日、韓為主，住房率成長近二成。
關鍵字行銷 甕窯雞業績多3成
嘉義一間甕窯雞業者林宜樺則說，外國觀光客來台旅遊，多半會先用網路查詢資料，他定期查詢觀光局外國旅客赴我國統計資料，挑出前幾名國家，再委由行銷公司在該國旅遊網站投放關鍵字廣告，精準行銷，去年韓國客群首度超越日本客，整體業績也成長三成。
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