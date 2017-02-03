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三峽清水祖師誕辰 1407斤神豬奪冠

2017-02-03

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市三峽長福巖清水祖師廟舉辦三峽神豬祭典，五頭千斤大神豬在上萬名信徒簇擁下逐一進場，五十九歲客運司機劉進生為了還願，答謝祖師爺讓他平安把乘客送回家、順利退休，才參加神豬競賽，沒想到以一四○七台斤的神豬獲特等獎，他開心地笑說：「感謝祖師爺保佑啦！」

祖師廟是三峽信仰中心，大年初六適逢祖師爺誕辰日，廟方循例舉辦神豬祭典及法會祝壽，現場鑼鼓喧天、鞭炮聲不絕，家家戶戶紛紛拜拜祈平安，並爭睹神豬，人潮多到塞爆三峽老街，堪稱三峽一整年最熱鬧的一天。

三峽神豬祭典已有兩百四十七年歷史，上午十時在高亢配樂聲中，五頭大神豬架在華麗的燈台上進入廟埕，口塞鳳梨，烏亮的黑豬毛修剪成花邊，或噴上金色福字，造型各有特色，參賽者在案桌擺上五牲酒禮，並邀請戲班演出酬神，祭祀結束後，神豬宰切分送給信眾，也開放民眾拔神豬毛保平安。

挑豬口訣「一胸、二肚、三腳、四長、五尾」

今年神豬競賽由劉姓輪值，爐主劉新發以一二六二台斤神豬獲貳等獎，三年前他依照挑豬口訣「一胸、二肚、三腳、四長、五尾」果然選到一頭好黑豬，每天悉心呵護、幫豬按摩，就是為了向祖師爺致敬，傳承三峽的傳統文化。

獲特等獎的劉進生攜一家大小前來，這次是他第二次參賽，十四年前曾獲肆等獎，今年參賽是為了還願，感謝祖師爺讓他平安把乘客送回家、順利退休，也為高齡九十八歲的老母祈求身體健康，誠心誠意祈福，才有好運拿下最高獎。

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  • 1407台斤的特等獎神豬，在北管高亢配樂聲中，掛在華麗的燈台上進入廟埕，烏亮的黑豬毛修剪成花邊，案桌擺上五牲酒禮，象徵對祖師爺的最高敬意。（記者張安蕎攝）

    1407台斤的特等獎神豬，在北管高亢配樂聲中，掛在華麗的燈台上進入廟埕，烏亮的黑豬毛修剪成花邊，案桌擺上五牲酒禮，象徵對祖師爺的最高敬意。（記者張安蕎攝）

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