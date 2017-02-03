空腹吃荔枝 印度每年百童離奇亡
美印科學家驚人發現 台灣專家表示無此案例
〔記者吳亮儀、蔡清華／綜合外電報導〕印度北方的比哈省（Bihar）每年都發生健康的孩子突然喪失知覺甚至死亡案例，經美國和印度科學家進行研究後，終於解開導致逾百名孩子死亡怪病之謎，竟是「空腹吃荔枝」。
知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）最近刊登一篇由美國和印度科學家共同撰寫的研究論文，指比哈省盛產荔枝的墨沙發坡縣（Muzaffarpur），每年五到七月荔枝產期時，常發生超過百名十五歲及以下的孩子突然癲癇發作陷入昏迷，約一半孩子喪命。
研究指出，因為孩子沒吃晚餐，空腹撿拾荔枝來吃，荔枝在孩子體內釋出含有降低血糖的低血糖胺酸（Hypoglycin A）和MCPG等成分，抑制身體產生葡萄糖，讓原本體內血糖就不高且沒有吃晚餐的孩子，出現血糖過低（小於70mg/dL）現象，這些孩子晚上病發時，會從睡夢中驚醒尖叫，很快就急性腦腫而抽搐、失去知覺。醫生們告誡當地家長：「一定要讓孩子晚上吃飯，吃荔枝也不能過量。」
高雄市鳳山熱帶園藝試驗所熱帶果樹系主任李文立，對此篇論文則感到十分驚訝，因為台灣從未出現這種案例。他從研究報告中發現，未成熟的荔枝低血糖胺酸和MCPG等成分是成熟荔枝的廿倍，可能孩童因貧窮空腹吃才會造成。
李文立說，荔枝在台灣較常被提醒的是甜分較高，以及食用過量燥熱的問題，確實有人吃到流鼻血，但引起血糖降低反而比較少見，只要別讓孩童過量食用，應不必太過擔心。
孩童別過量 體弱貧血吃荔枝有好處
中醫師公會全國聯合會理事長陳旺全指出，荔枝在中藥裡算藥性溫良，有益氣作用，果肉厚、能滋養體力，很多人身體差、貧血、末梢血液循環糟，吃荔枝有好處。
但陳旺全也說，荔枝含有豐富果糖，會刺激胰島素分泌，一下子吃太多荔枝、尤其是空腹時，會讓胰島素分泌過多，令血糖驟然降低，當血糖降到一定程度，便容易引發突發性的低血糖反應，出現頭暈眼花及面色蒼白等症狀，就是中醫所講的上火。
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