3D手術鼻竇炎 終結莫名頭痛

2017-01-11

記者陳建志／台中報導

莊姓男子因不明原因頭痛多年，日前搭飛機時，突然出現前額劇痛還流鼻血，回國趕緊就醫檢查發現，左側有額竇黏液囊腫症狀，確認罹患鼻竇炎，為避免傷及重要構造，採取功能性內視鏡鼻竇手術，並搭配3D立體導航系統，順利引流額竇黏液囊腫，解決困擾他多年的頭痛問題。

台中大里仁愛醫院耳鼻喉科主治醫師張進芳表示，人的鼻竇是一群圍繞著鼻腔發育而成的空腔，分為上頜竇、篩竇、額竇及蝶竇，充滿空氣且與鼻腔相通，可以將細菌、病毒、細胞的屍體及分泌物掃到鼻腔，一旦因感染、發炎、過敏造成鼻竇的開囗阻塞，就可能造成鼻竇炎。

張進芳表示，鼻竇炎是常見的症狀，若症狀持續在4週以內屬急性鼻竇炎，一般以抗生素治療；症狀持續12週以上，則屬慢性鼻竇炎，因藥物治療效果較差，會建議以手術治療。

這名患者因檢查後發現左側有額竇黏液囊腫的症狀，決定施以功能性內視鏡鼻竇手術，去除鼻息肉或黴菌球等嚴重病變的組織，以恢復鼻竇開口通暢。不過因手術視野受限，除需對鼻腔鼻竇解剖構造有詳盡的了解，並可使用3D立體導航系統輔助。

透過3D立體導航系統輔助，能讓執刀醫師確認鼻腔內病變的位置，除有助於移除所有發炎病灶，更可避免傷及神經、血管等重要構造，讓顱底及深部鼻竇手術更安全。此個案經手術治療後，不但順利引流額竇黏液囊腫，更解決困擾多年的頭痛。