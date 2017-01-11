皮膚奇癢抓不停！ 原來是腎臟病作怪！
2017-01-11 09:23
台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林。（台北慈濟醫院提供）
〔記者翁聿煌／新北報導〕67歲孫先生洗腎多年，但是每到冬天皮膚就又乾又癢，從背部搔癢擴及腹部、頭部和手臂，甚至全身，孫先生常不自覺抓到全身體無完膚，經台北慈濟醫院腎臟透析中心主任郭克林診斷為「尿毒搔癢症」，要孫先生讓皮膚保持濕潤，並給以口服抗癲癇藥劑抑制中樞搔癢感覺，同時加上口服醫藥級活性碳，吸附腸道親蛋白尿毒素，經過4個月治療，患者的皮膚搔癢總算減輕，無需再每天把皮膚抓到紅腫。
郭克林說，腎臟病友體內因為尿毒素及鈣缺乏、磷過高的情形，刺激中樞神經或副甲狀腺，引發皮膚癢症狀；而且腎臟病友多數是中老年人，年長者的皮膚本來就較乾燥且角質化明顯，皮脂腺會隨年紀增長而漸漸萎縮，汗腺分泌代謝也不佳，而產生電解質異常，刺激皮膚造成慢性發炎搔癢。
他指出，根據美國DOPPS（Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study）透析品質資料庫平台資料顯示，透析病患引發「尿毒搔癢症」的機率為10％到30％，而到腎臟病末期時，則有高達50％到90％的腎友會有皮膚搔癢困擾。
郭克林建議，腎臟病友治療尿毒搔癢症，初發或輕微病患可使用保濕潤膚軟膏或乳液，若因血中磷過高或副甲狀腺亢進而造成的皮膚搔癢，可採用藥物控制或切除副甲狀腺治療。
郭克林說，長期塗抹類固醇藥膏會有皮膚萎縮、變薄等副作用，而尿毒搔癢與一般的乾癬、濕疹引起的搔癢不同，所以病友不宜自行塗抹類固醇藥膏來止癢。
尿毒搔癢症造成的皮膚症狀。（台北慈濟醫院提供）
患者經治療後，背部搔癢緩解。（台北慈濟醫院提供）
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