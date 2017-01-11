飯後45分鐘刷牙 不傷琺瑯質

2017-01-11

記者林彥彤／台北報導

歲末年終很多公司行號都會辦尾牙宴，根據牙醫師的門診經驗發現，因「急性牙痛」求診的人數至少會暴增3成，主要是因為平常疏於口腔清潔，再加上聚餐中，常見果汁、汽水和紅酒等酸度較高的飲料，容易侵蝕牙齒的琺瑯質，一不注意，牙痛就發作。

維育牙醫診所副院長郭家群表示，農曆春節期間很多牙醫診所及牙科門診休診，如果在過年期間牙痛真的很掃興。最好平常就養成每半年看一次牙科門診，若有牙周病、齲齒、牙齒崩裂等情形就要及早處理。

很多人誤以為飯後要立即刷牙，其實這也是錯誤的觀念。郭家群表示，因進食後口腔酸鹼值多處於酸性環境（pH值5.5），此時刷牙會「加持」酸性物質侵蝕、磨損琺瑯質，因此建議，飯後最佳的刷牙時機應為45分鐘以後；之前可以先以牙線、牙線棒、嚼無糖口香糖或使用含氟漱口水清潔。

不要等到牙痛再看醫師，每半年就要進行一次口腔檢查，並注意早、晚使用含氟牙膏刷牙，並以「畫圈」的方式按摩、清潔牙齒和牙齦的邊緣。