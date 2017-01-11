罕見眼球震顫 開刀救視力

2017-01-11

記者陳建志／台中報導

台中市一名60多歲張姓婦人在10多年前就知道有白內障，但因她也罹患少見的「眼球震顫」，眼球會不自主左右晃動，造成手術困難。她也因擔心手術失敗，遲遲不敢動刀，直到近日視力惡化到只剩不到0.1，才前往醫院就診。

為避免白內障惡化併發青光眼，因此醫師在手術過程中，不斷和婦人閒聊，降低她的緊張，也順利完成手術，視力恢復到0.7，讓患者感謝不已。

亞大附醫眼科主任梁中玲表示，這名張姓婦人上個月在女兒陪同下就診時表示，10多年前就罹患白內障，近來情況變嚴重，眼前幾乎一片白茫茫。經檢查發現，她的眼壓過高，若不趕快手術治療，恐怕會因白內障過熟引發青光眼，導致失明。

患者因有先天性的「眼球震顫」，眼球會不自主左右晃動，容易造成手術失敗，才會遲遲不敢接受治療，因此在梁中玲告知她若不手術，會引發青光眼，才讓婦人鼓足勇氣接受手術。

為分散婦人注意力，降低緊張壓力，梁中玲在手術過程中，不斷和婦人聊天，讓眼震範圍從最嚴重的30度，降到10度以內，把握時間動刀，順利完成手術。

梁中玲指出，「眼球震顫」是一種不自主的眼球擺動，可能是先天性中樞神經病變，也可能是後天疾病或受傷造成。國外研究發現，此症狀發病率約1/6550，眼球會出現宛如鐘擺般規律擺動，患者更伴隨弱視或頭位偏斜問題，造成生活困擾。

因白內障惡化時不會有任何疼痛的感覺，民眾最好定期接受眼科醫師檢查，避免情況嚴重變成青光眼；醫師並提醒，要降低發生白內障的機率，即使冬天也需要戴太陽眼鏡防紫外線，使用手機時，若燈光較弱，最好將亮度調降到25%以下，避免眼睛受傷。