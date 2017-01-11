火鍋高鉀傷腎 腰子不好少碰

2017-01-11

文／林軒任

寒冬冷鋒過境，適逢農曆新年即將來臨，不少民眾選擇吃火鍋當作歲末聯絡感情媒介，一群人圍著一鍋熱食，喝著熱湯配著沁涼啤酒，好不快活。但近來診間常看到慢性腎臟病患因本身患有三高，卻又不注意飲食，導致電解質不平衡引起心律不整，嚴重者更有猝死風險。

一名65歲的張先生長期患有高血壓與糖尿病，最近剛收到健康檢查報告，得知自己腎功能不佳，但張先生不以為意，加上子女從北部返鄉，開心之餘，全家前往吃到飽的火鍋店，基於開車不喝酒的原則，張先生選擇以湯代酒，並搭配冰涼的碳酸飲料。席間當他想要起身去廁所時，只覺得心口一陣悸動，接著眼前一黑，醒來時發現自己身在醫院，才知道自己因腎臟不好，又大吃大喝，導致血鉀太高引發心律不整，雖經過藥物控制，仍需要緊急洗腎治療。

俗稱「腰子不好」即指腎功能不佳，早期並沒有明顯異狀，大多數民眾往往腎功能不佳卻不自覺。當腎功能開始出現異常並緩慢惡化，但是未達需洗腎的程度，就是所謂的慢性腎臟疾病。假如腎功能繼續惡化，便會出現眼瞼和下肢水腫、疲倦或高血壓的現象。

倘若腎功能更為低下，則開始尿量變少、尿尿時，細微泡沫增加（尿蛋白），或意識不清，嚴重者就像張先生一樣因電解質不平衡引起心律不整，可能有死亡的風險。

慢性腎臟病可分為5期，並以腎小球過濾率（GFR）為指標，若以滿分120分的考卷比喻，則拿到90分的人屬第一期，症狀最輕微，得到15分的人屬第5期，症狀最嚴重，通常腎臟異常的症狀出現在第3期（分數不到60），若連15分都得不到的人，就進入「末期腎病」階段，必須洗腎。

有慢性腎臟病的患者，建議要定期回診，抽血與尿液檢查追蹤，並要嚴格控制高血壓與糖尿病，避免高鹽與高蛋白質的食物，以及含有高磷的乳製品、碳酸飲料、堅果類和全穀類，更要避開含有高鉀的肉湯、香蕉、橘子、柳丁等，如此一來，才能擁有健康快活的人生。

（作者為亞洲大學附屬醫院腎臟科主治醫師）