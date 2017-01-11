查北農菜蟲 檢約談總經理韓國瑜／列犯罪嫌疑人 訊後暫時請回

2017-01-11

〔記者謝君臨、陳紜甄／綜合報導〕台北地檢署追查台北農產運銷公司涉弊疑雲，針對檢舉指北農多次高價向董事採購水果禮盒，送給員工和公關餽贈之用，除本月六日發動搜索約談行動，諭令北農常務董事陳益宗十萬元交保，昨再以犯罪嫌疑人身分約談北農總經理韓國瑜，偵訊四小時，訊後暫將他請回。

韓國瑜昨開庭前表示，他任職四年半以來，不管賣什麼，一貫原則就是「請依照採購程序，祝你心想事成」，這是他唯一的台詞；他反嗆立法委員段宜康和市議員梁文傑「是什麼咖」？批評兩人素質奇差無比，他期盼能有公平審訊。

北檢偵辦「菜蟲案」期間，立委段宜康多次在臉書發文，指韓國瑜接任北農總經理後，逢年過節就向從事水果買賣的董事採購水果禮盒，送給員工和公關餽贈，批北農是最大菜蟲；韓國瑜隨後控告段宜康誹謗。

檢方昨從下午三點至七點偵訊韓國瑜，韓結束四小時庭訊後表示，案情偵查中不能對外公開，感謝大家關心，並說過年到了，希望接受檢察官公平公正偵訊。

據指出，檢方是以犯罪嫌疑人身分偵訊韓國瑜，不過韓對外宣稱自己是以證人身分應訊。

本月六日，北檢指揮調查局、刑事局搜索北農及韓國瑜辦公室等十二處，約談九人到案，其中陳益宗與北農採購科長林根本，以及另一名將水果賣給北農的陳姓董事被列為被告，餘六人為證人，檢方訊後諭令陳益宗十萬元交保，林根本限制住居後請回，另七人獲請回。

北農工會春節不怠工

此外，北農企業工會日前不滿市府擬將原收取場地及設備的使用費收入十％，調漲為十五％，揚言春節前怠工三天，停止蔬果拍賣。不過，昨早北農總經理韓國瑜率領一級主管與企業工會協商達成共識，春節前不怠工。

昨會中做成兩項決議，包括原訂一月十九日召開工會臨時會員大會，決定延後召開，春節前工會仍會堅守工作崗位，確保蔬果運銷順利；至於北市府調漲租金案，工會將於春節後繼續協商。