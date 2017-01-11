機捷何時試營運 交長傾向春節後
2017-01-11
〔記者邱奕統、鄭瑋奇／綜合報導〕外傳桃園機場捷運可能在一月廿二日或二月二日試營運，桃園大眾捷運公司董事長劉坤億昨天表示，農曆春節之前會向交通部提出試營運計畫，但時間仍尚未確定，交通部長賀陳旦傾向在農曆春節後再試營運。
賀陳旦昨在交通部新春記者會表示，雖然樂觀期待，但春節期間試營運，除恐讓營運者壓力過大，使用者心理也會有不確定性。即使真的開始試營運，也會是採用團體預約方式，對於附掛行李服務一開始也不鼓勵使用，更不期待將試營運當作協助旅客春節出國的方案。
試營運相關辦法 下週公布
劉坤億指出，經委員履勘後，機場捷運共有四十一項需要改善的事項，其中八項會全力在農曆春節之前解決，才向交通部提出試營運計畫。桃捷公司表示，試營運等相關辦法，預計在下週對外說明。
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