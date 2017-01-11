北花航線誰接手 2/15後決定

2017-01-11

〔記者甘芝萁、張凱翔、王憶紅／台北報導〕復興航空解散後，留下來的國內航線因虧損不斷成燙手山芋。交通部次長王國材今保證，「不會讓花蓮航線有停的空間」，二月十五日後會決定由哪家航空公司承接這條航線。

目前多數民眾都選擇台鐵、公路往返台北—花蓮，為何不能停飛台北—花蓮航線？交通部強調，不論是公路或鐵路，都易受天候條件影響，加上連假期間的需求性高，因此仍需維持。

王國材坦言，過去航線是採「瘦肉綁肥肉」，不過現在原本會賺錢，屬「肥肉」的兩岸航線因原本時間帶遭收回，讓目前面臨課題與過往不同。

興航年終將加發1萬

復興航空董事長林明昇昨召開記者會指出，農曆春節將屆，將在股東臨時會爭取為每位同仁加發年終獎金一萬元，聊表賀年心意，加上六十天資遣薪資，每位員工可增加九萬元。

工會批與訴求落差大

興航企業工會副理事長龐閔憶痛批，林明昇實際上所提僅只優於法令一萬元，和工會訴求額外一．五個月薪資、十萬元補償費差太多、無法接受。工會隨即號召四十多人突襲勞動部噴漆抗議，批勞動部漠視興航勞資爭議，要部長出面解決，直至十一時卅分才逐漸散去。

北市勞動局表示，今日第六次強制協商會議將於劍潭青年活動中心召開，勞動局強調，就算興航二月二日下市仍得和勞工完成協商、清算程序，若再破局，就必須進台北地方法院進行債權請求或損害賠償的司法程序。