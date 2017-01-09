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雲林1雞場 驗出高病原禽流感

2017-01-09

雲林縣麥寮鄉的一皇金雞場被驗出感染高病原性禽流感病毒（H5N2），是今年第二起禽流感疫情，已依標準作業程序執行防疫處置工作，共計撲殺2672隻11週齡黃金雞，這也是今年第二起確診禽流感案例，總共撲殺2萬6535隻家禽。

防檢局副局長施泰華表示，該場幾前天，就開始出現每日皆死亡百隻以上的消息，派員採樣送檢後，才確診是感染高病原性禽流感病毒，由於業者未主動通報，除可依「動物傳染病防治條例」規定處5萬元以上，100萬元以下罰鍰，且遭撲殺的家禽及相關物件皆不予補償。

（記者林彥彤）

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標題：雲林1雞場 驗出高病原禽流感


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