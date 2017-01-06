夜店、酒吧擬禁菸 雪茄館也列管

2017-01-06

〔記者林彥彤／台北報導〕國健署昨預告「菸害防制法」修正草案，其中最重大的改變是現在部分室內場所可吸菸（如另闢吸菸室），但新的草案計畫要全面禁止室內公共場所吸菸，並全面納管爭議性高的電子菸，不得在公共場所吸食外，也不可提供給未滿十八歲者。此外，免稅店買菸將課健康福利捐，每條恐大漲二百元。

免稅菸課健康捐 每條大漲200元

草案預計公告六十天，再依行政程序先後送行政院和立法院，最快年底前通過便可公告實施。

「菸害防制法」修正草案共有七項修法重點，包含擴大禁菸場所、全面管禁電子菸、禁製加味菸、菸品警示圖文增至八十五％並採素面包裝、增訂法律與醫療扶助制度、禁止菸商具名贊助，以及免稅菸品應課徵菸捐。

獨立室內吸菸室也全面禁菸

現行「菸害防制法」雖有羅列全面禁菸的場所，但如酒吧、夜店、雪茄館、旅館等，或其他室內公共場所中的獨立室內吸菸室則不在此限，修正草案則要擴大範圍，前述場所也將全面禁菸。

國健署菸害防制組組長羅素英解釋，因室內吸菸室無法有效杜絕二手菸煙霧飄散、三手菸殘留，且必須保護工作人員也有免於菸害的權利，加上呼應世界衛生組織菸草控制框架公約及國際趨勢，希望透過此次修法推動無菸環境。

此外，因免稅商店販售的菸品不僅免稅又免課健康福利捐，已違反菸害防制以價制量做法，因此修法將針對免稅菸品課徵每包廿元健康福利捐，等同一條十包的菸品將課二百元菸捐。

電子菸擬納管 最高罰5萬

過去備受爭議的電子菸也要全面納管。國健署署長王英偉說，菸害防制法要視電子菸為菸品列管，要求不得製造、輸入、販賣或展示，未來民眾若在公共場所吸電子菸也有法可管，將依法開罰一萬至五萬元罰鍰。

此次修法新增菸商經三次處罰者，將處停止一至三年製造、輸入處分，應能有效發揮制衡作用。

新的禁菸政策一出，立即引發吸菸民眾一面倒痛罵政府腦殘。有網友反諷：「雪茄館禁菸，改賣茄子算了。」「何不禁賣菸比較快！沒膽PK廠商，只好對百姓下手。」

台灣吸菸權益促進會理事長陳麒安表示，感覺重新回到戒嚴時代一樣；雪茄業者也批，雪茄館也禁菸，非常荒謬、可笑；抽菸的高先生聽到連免稅菸也將課健康福利捐，哀嘆：「小確幸沒了！」

時隔九年終於修法，反菸團體董氏基金會表示肯定，但指出還有沒到位的地方，例如未禁止加味菸製造和輸入、電子菸未納入菸品定義，以及對菸草公司違法贊助的罰則太寬鬆；董氏並期盼法案能在今年底前通過。