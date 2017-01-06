| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

擠下長庚 台大醫院前年最賺錢

2017-01-06

〔記者吳亮儀、王捷／綜合報導〕醫院賺錢王換人做！健保署公布二○一五年各醫院的財務報告，整體盈餘部分由台大醫院首次擠下常勝軍長庚醫院，雖然醫務收入二二○億元略輸林口長庚的二五六億元，但台大醫院整體收支廿．八四億元仍居冠，亞軍是中國醫藥大學附設醫院。

前年有領取健保費用超過六億元的一一二家醫院財務報表中，一○一家醫院有盈餘，也就是超過九成的醫院賺錢，但光靠醫務收支就有盈餘的只有八十一家、虧損的有卅一家。

健保署專委張溫溫指出，醫院的人事支出都有成長，人事費用佔的比率從二○一四年的四十五％，增加到前年的四十七％，顯示各醫院普遍提高醫事人員薪資酬勞，有助激勵士氣。

張溫溫說，除了盈餘，更該注意的是各醫院的醫療本業收入，除了醫療本業收入，醫院的經營收入還包括如美食街、停車場費用，研究、專利、捐贈或股利等，都算在業外收入。

值得注意的是，連續兩年蟬聯最賺錢的林口長庚醫院，今年退居第三名，雖醫療本業成長四％，但業務外收入縮水；台北榮總則因雜項收入大幅增加，躍居第四名。

一例一休上路後是否會影響醫院財務？一名醫院經營者分析，第一季因過年早、二月日子較少，影響不大，等今年七月第二季財報出爐後，就可得知。

台南市立安南醫院虧1億多

健保署也同時公布虧損醫院排名，虧損最多的醫院是台南市立安南醫院，整體收支虧損一．○六億元。

安南醫院指出，一○四年安南醫院正在擴充第三棟醫療大樓，興建費用反映在財報上，但安南醫院今年門診人數比起去年上升，患者也增加，相信今年的財報會有回升。

廣告
  • 2015年前五名賺錢醫院

    2015年前五名賺錢醫院

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 台大醫院 林口長庚
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
✤腐乳泥豬肉芋頭餅
小烤箱料理✤烤布蕾
古早味炸醬
油炸料理４種炸法
轉寄

標題：擠下長庚 台大醫院前年最賺錢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月6日‧星期五‧丙申年臘月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.