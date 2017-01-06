擠下長庚 台大醫院前年最賺錢
2017-01-06
〔記者吳亮儀、王捷／綜合報導〕醫院賺錢王換人做！健保署公布二○一五年各醫院的財務報告，整體盈餘部分由台大醫院首次擠下常勝軍長庚醫院，雖然醫務收入二二○億元略輸林口長庚的二五六億元，但台大醫院整體收支廿．八四億元仍居冠，亞軍是中國醫藥大學附設醫院。
前年有領取健保費用超過六億元的一一二家醫院財務報表中，一○一家醫院有盈餘，也就是超過九成的醫院賺錢，但光靠醫務收支就有盈餘的只有八十一家、虧損的有卅一家。
健保署專委張溫溫指出，醫院的人事支出都有成長，人事費用佔的比率從二○一四年的四十五％，增加到前年的四十七％，顯示各醫院普遍提高醫事人員薪資酬勞，有助激勵士氣。
張溫溫說，除了盈餘，更該注意的是各醫院的醫療本業收入，除了醫療本業收入，醫院的經營收入還包括如美食街、停車場費用，研究、專利、捐贈或股利等，都算在業外收入。
值得注意的是，連續兩年蟬聯最賺錢的林口長庚醫院，今年退居第三名，雖醫療本業成長四％，但業務外收入縮水；台北榮總則因雜項收入大幅增加，躍居第四名。
一例一休上路後是否會影響醫院財務？一名醫院經營者分析，第一季因過年早、二月日子較少，影響不大，等今年七月第二季財報出爐後，就可得知。
台南市立安南醫院虧1億多
健保署也同時公布虧損醫院排名，虧損最多的醫院是台南市立安南醫院，整體收支虧損一．○六億元。
安南醫院指出，一○四年安南醫院正在擴充第三棟醫療大樓，興建費用反映在財報上，但安南醫院今年門診人數比起去年上升，患者也增加，相信今年的財報會有回升。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 賴清德循朱立倫模式選新北？周玉蔻笑了
- 政治路下一步？ 賴清德：對我好就不要提早講
- 《日內瓦錶展預覽》逆跳之美
- 網球中心戶外球場晚間7點打烊 柯批不合理
- 藍正龍翻版豬哥亮 搞笑掛彩
- 借重談判能力 川普派親信駐日
- 彩繪鞋義賣 東女師把愛心變大
- 憲兵濫搜案 下令的少將遭彈劾
- 《中英對照讀新聞》Kit Kat comes through for college student who had his candy stolen 奇巧巧克力力挺糖果被偷的大學生
- 色老闆指侵女下屬 還偷走對方內褲「留念」
- 剛用50鋼管辣妹替父送行 董國誠盜電被判6月
- 製茶師憶阿公 茶枝焙茶送長輩
- 賭象棋輸1575萬 騙妻過戶房產還債
- 食光走廊 你敢不敢吃蝸牛?
- 國巨12月營收月減9.4%
- 報復反助選? 川普將整頓情治單位
- 大立光股價上4000 一張可抵南部一棟公寓
- 連俞涵扮玉女 李國毅驚呼見到鬼
- 自由廣場》唐鳳該上陣了
- 老婆若失智 艾力克斯感性再愛一次
- 《美妝新亮相》GLAMGLOW 好萊塢發光面膜
- 基隆復興路塌陷 修復又遭佔用
- 英捷專案隨行 傳林聰賢準備入閣
- 上月增601人 高雄去年人口逆轉正
- 公告花草被當雜草清除 議員批很瞎
- 6月搶開股東會 8天額滿
- 新聞幕後》蘇院長「硬起來」 府院也不解
- 宜縣大同鄉長涉索回扣 10官商起訴
- 大立光訂單滿 但本月營收會下滑
- 威剛去年獲利倍增 前11月每股稅前逾6元
- 《金雞報喜》9
- 國泰添2「長人」 賞台電連敗
- 《金雞報喜》12
- 路邊鋼筋裸露害斷牙 婦擬提國賠
- 新北市10傳統市場 推線上訂年菜享優惠
- 遏制通膨急遽上升 升息恐被迫加快
- 神基去年營收年增11%
- 草厝修復難 百年老照片幫大忙
- 職棒環境起飛 造就「王」牌合約
- 才取消又被吹 魏少技術犯規上雙
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：擠下長庚 台大醫院前年最賺錢
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分