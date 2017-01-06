擠下長庚 台大醫院前年最賺錢

2017-01-06

〔記者吳亮儀、王捷／綜合報導〕醫院賺錢王換人做！健保署公布二○一五年各醫院的財務報告，整體盈餘部分由台大醫院首次擠下常勝軍長庚醫院，雖然醫務收入二二○億元略輸林口長庚的二五六億元，但台大醫院整體收支廿．八四億元仍居冠，亞軍是中國醫藥大學附設醫院。

前年有領取健保費用超過六億元的一一二家醫院財務報表中，一○一家醫院有盈餘，也就是超過九成的醫院賺錢，但光靠醫務收支就有盈餘的只有八十一家、虧損的有卅一家。

健保署專委張溫溫指出，醫院的人事支出都有成長，人事費用佔的比率從二○一四年的四十五％，增加到前年的四十七％，顯示各醫院普遍提高醫事人員薪資酬勞，有助激勵士氣。

張溫溫說，除了盈餘，更該注意的是各醫院的醫療本業收入，除了醫療本業收入，醫院的經營收入還包括如美食街、停車場費用，研究、專利、捐贈或股利等，都算在業外收入。

值得注意的是，連續兩年蟬聯最賺錢的林口長庚醫院，今年退居第三名，雖醫療本業成長四％，但業務外收入縮水；台北榮總則因雜項收入大幅增加，躍居第四名。

一例一休上路後是否會影響醫院財務？一名醫院經營者分析，第一季因過年早、二月日子較少，影響不大，等今年七月第二季財報出爐後，就可得知。

台南市立安南醫院虧1億多

健保署也同時公布虧損醫院排名，虧損最多的醫院是台南市立安南醫院，整體收支虧損一．○六億元。

安南醫院指出，一○四年安南醫院正在擴充第三棟醫療大樓，興建費用反映在財報上，但安南醫院今年門診人數比起去年上升，患者也增加，相信今年的財報會有回升。