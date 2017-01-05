史上最熱 2016年均溫24.4度
2017-01-05
天氣好熱，似乎感受不到冬日氛圍，台北及淡水昨都觀測到27.3度高溫，氣象局表示，2016年全台年平均溫度是24.4度，創下氣象局觀測史137年以來最高年均溫紀錄，次高紀錄是1998年的24.39度；台北站去年也觀測到設站百年以來最高年均溫23.97度，次高紀錄為2002年的23.8度。
高溫不斷，玉山初雪時間也不斷往後延。2015年入冬後的玉山初雪是落在2016年1月3日，已是近7年來最晚初雪；今年時序已超過去年，玉山卻仍未降雪。最近的一波冷空氣將於1月8日報到，但目前氣象局預估仍為東北季風而非大陸冷氣團，溫度及濕度都不夠的情況下，玉山要降初雪，恐怕得再等等。（記者甘芝萁）
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