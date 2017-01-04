1天嗑14碗湯圓 腸胃發炎掛病號

2017-01-04

記者張軒哲／台中報導

一名30歲陳姓女子愛吃湯圓，日前冬至時，家裡煮了一甜一鹹兩大鍋湯圓。她早上吃4碗甜湯圓，中午吃蘿蔔糕，晚上則嗑了10碗鹹湯圓，一整天共吃下約近80顆紅白小湯圓；隔日吃速食店早餐時，喝下700CC可樂後，發現胃痛、腹脹、噁心，趕緊向公司請假就醫，施打止吐針，並服用腸胃藥後才改善。

童綜合醫院胃腸肝膽科醫師劉博堃表示，很少見到有人一天吃這麼多湯圓。湯圓是糯米製品，不易消化，陳女隔日又喝下含有大量二氧化碳氣泡的飲料，造成存留胃部的食物快速膨脹，才會突然胃痛且噁心想吐。

劉博堃呼籲，農曆春節即將來臨，腸胃功能不佳或消化不良的民眾應避免吃太多糯米製品。即便是再喜歡的食物也要適可而止，千萬不可一次吃下過多食物，造成胃腸太大的負擔。