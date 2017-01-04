7藝文場館公安不合格 故宮空氣最糟

2017-01-04

〔記者吳亮儀／台北報導〕春節假日逛博物館、美術館小心隱藏公安危機。行政院消保處和環保署稽查全台十五家博物館等展覽空間，發現七家有缺失，不合格率四成六；例如國立故宮博物院的室內二氧化碳濃度超標、台灣美術館滅火器效能不足等。

環保署公告，一月中旬起，博物館和美術館、金融機構、電影院、視聽歌唱業、表演廳、健身場所等六大類場所，都將納管而需控管室內空氣品質，一年內要提空氣品質維護計畫，且要自行做檢測、定期申報，環保單位也會稽查，不合格就需張貼空氣品質不好警語標示，不標者罰五千元至二．五萬元罰鍰，而限期未改正空氣品質，更將罰五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰。

消保處並首次和環保署對場館空品做檢測，結果發現故宮室內二氧化碳濃度超標，標準是一千ppm，故宮內竟測到一四八八ppm；且樓層出入口電磁鎖也不合格。故宮人員昨回應，有時遊客人數多、而室內空間狹小，空氣品質就容易不好，未來會加強空調跟人流控管。

另外，稽查還發現高雄市立美術館的消防水帶破損、國立台灣美術館一樓的滅火器效能不足、十三行博物館的安全梯防火門無法自動回歸和閉合，恐都會危及災禍發生時的逃生安全。消保官王德明說，均已要求不合格場館改善缺失。

環保署空保處專委徐淑芷說，故宮在複驗時已改正，且預計本月中旬將納入空氣品質控管的場所而持續督管。王德明也點出，其實在中正紀念堂、台北市立美術館測到的二氧化碳平均值也有九百多ppm，且抽驗時間是平日，假日人潮擁擠恐更會超標，已請所有場館注意人數控管。