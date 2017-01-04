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一例一休衝擊物價 工商界籲6月後修法改善

2017-01-04

別重蹈馬政府覆轍

〔記者羅倩宜、鄭鴻達／台北報導〕勞動新制導致物價全面喊漲，工商團體質疑：「難道馬政府過去油電雙漲、證所稅的教訓還不夠嗎？」工總秘書長蔡練生批評，一例一休造成勞方、資方、消費大眾三輸，「一例一休絕對是個爛蘋果」；商總呼籲，若勞基法對物價衝擊太大，宜在半年後全面檢討，提出更完善的版本。

物價漲、薪資不調、營運成本增加

工總秘書長蔡練生在勞基法倉促上路前，就預告國內物價將全面上漲，如今印證 ，被認為是「神預測」。他表示，一例一休上路後，物價漲、薪資不調、營運成本增加，「全國都是輸家」，若是要選爛蘋果，「一例一休絕對是個爛蘋果！」

他說，對勞工來說，所得變低但消費變貴，主要是雇主支出增加，因此今年很多企業不調薪，年終獎金也縮水。從雇主角度來看，加班失去彈性，加班成本更高，「不少大企業的每年人事成本動輒增加上億」，目前處於微利時代，勢必要轉嫁給消費者，結果就是物價漲但服務品質打折，例如麵包蛋餅變貴、郵局超商週末不上班、鐵公路減班。「雇主的獲利沒有提升，消費大眾卻先受到影響」。

商總理事長賴正鎰指出，旗下眾多服務業會員，都已經或正在研擬漲價，包括運輸、飯店、餐飲等攸關民生的業者，在新版勞基法施行下，首當其衝。

他認為，「若勞基法對物價的衝擊太大，卻沒有達到刺激消費的目的，這個政策是不是不夠好？」建議政府在半年到一年後，全面檢討，推出更好的版本。

國光司機的收入平均減少十五％

國光客運董事長、台北市商業會理事長王應傑指出，近幾年台灣通縮，只有民生必需品和房地產漲價；新政府想利用一例一休，提高勞工收入，「但他們不曉得，各行各業都無力吸收增加的勞工成本」，以客運業者而言，為了給新政府一個面子，答應春節不漲，元宵後才漲，但「消費者也就是勞工，終究還是要面對口袋變薄」。他並估計，因一例一休加上限制加班，國光司機的收入平均減少十五％。

王應傑預言，新版勞基法的加班費提高，餐飲百貨零售都會有因應對策，「未來台北市的週末菜單，可能有『特別價格』，來反映業者的成本。」

他建議，各縣市政府勞動局，以及相關部門的事業主管，趕緊找工商團體及各地商業會，通盤檢討勞基法衝擊；另客運費率應比照油價，採浮動機制，「訂出公式，大家都沒話說。」

造成全民不便及幸福感下降

工商協進會理事長林伯豐表示，一例一休對企業的人事成本約增五％到八％，物價上漲也是必然，盼總統蔡英文與行政院長林全，能對全民造成的不便及幸福感下降之處，於六月後修法改善、配合。

林伯豐表示，應讓企業回歸公司治理，在一例一休的配套措施、做七休一、加班費調整及加班時數上限等放寬，授權公司與工會協商，達成勞資雙贏。

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  • 一例一休新制上路，基隆市公車處司機排班衝擊大，公車處拉大公車發車班距時間，每天減班逾20班次。（記者俞肇福攝）

    一例一休新制上路，基隆市公車處司機排班衝擊大，公車處拉大公車發車班距時間，每天減班逾20班次。（記者俞肇福攝）

  • 工商協進會理事長林伯豐。（記者鄭鴻達攝）

    工商協進會理事長林伯豐。（記者鄭鴻達攝）

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