寶寶尾椎皮膚凹陷 要留心觀察別輕忽

2016-12-28

文／孫德金

一對夫婦帶著孩子來打預防針，順便提到孩子的尾椎處有一個洞，不知道有沒有關係？

這種背後出現先天性皮膚凹陷是在胚胎3-5週大時，表皮胚層與神經胚層沒有完全分離所造成。從頭到腳都可能發生，但以尾椎處為多，其次是頸椎，再來是胸椎，估計約有2%-4%的新生兒有尾椎皮膚凹陷。

尾椎皮膚凹陷有時只是皮膚的小孔，但幾乎一半卻可能與裡面相通；有的人終其一生都沒事，有的人卻可能潛藏重複感染或其他不可預測、漸進且不可逆神經系統、泌尿系統、骨骼系統病變的風險。

小兒科醫師面對這樣的問題，要如何處理？有的學者主張積極影像學檢查及外科介入，也有學者認為只要觀察就好。

根據2000年5月權威雜誌《兒科醫學》一篇文章，他們分析過往文獻及自身經驗，提出如下的建議：單純尾骨皮膚凹陷只要追蹤即可，但若有神經症狀、背後毛髮異常增生、血管瘤、脊椎旁毛細血管增生、背後色素沉積或脫落、皮下脂肪瘤、表皮肉垂、長尾巴、不對稱的臀溝、不對稱的表皮凹陷、或合併包尿片以上位置的皮膚凹陷等，就需要更進一步評估與治療。

通常這些外表異狀多半與內部的病變在相同高度，其實，也算是上帝給我們的另類暗示吧！

（作者為桃園孫德金診所小兒科專科醫師）